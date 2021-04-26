«Место не имеет значения». Зеленский готов где угодно встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов встретиться где угодно с президентом России Владимиром Путиным. "Место не имеет значения, речь идет о содержании", – сказал в интервью Financial Times Зеленский.

До этого Зеленский предложил президенту Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", пишет РИА Новости. Путин на это ответил, что Киев должен вести переговоры по Донбассу с ДНР и ЛНР, а с Зеленским он готов встретиться в Москве "в любое удобное время".

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак отметил, что приглашать Путина в Киев будет некорректно. Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников выразил мнение, что Зеленский не поедет в Москву на переговоры с Путиным. Их переговоры должны проходить в "нормандском формате".

Первый президент Украины Леонид Кравчук отметил, что переговоры Путина и Зеленского могут пройти только в нейтральной стране.