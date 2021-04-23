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Россия может вернуть войска на границу с Украиной. Эксперты отвели на это «несколько дней»

23 Апреля 2021 590 1 Политика
Россия может вернуть войска на границу с Украиной. Эксперты отвели на это «несколько дней»

Российские войска Южного и Западного военных округов должны вернуться от западных границ России в пункты постоянной дислокации до конца апреля. Об этом 22 апреля заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Министр подчеркнул, что «цели достигнуты полностью» и группировка войск прошла проверку боеготовности. Однако эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) считают, что угроза ввода российских войск в Донбасс сохраняется. Они обратили внимание на то, что переброска техники заняла почти месяц, а на возврат войск командование армии отвело меньше десяти дней.

Войска могут снова проверить на боеготовность

  • Министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск от границы с Украиной с 23 апреля. По его словам, «цели достигнуты полностью», группировка войск продемонстрировала способность «обеспечить надежную оборону страны». Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал уменьшение численности войск России вблизи украинской границы и отметил деэскалацию ситуации в Донбассе.
  • Однако эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) считают, что Россия сохраняет возможность «в течение нескольких дней» развернуть силы и вернуть их к границам Украины. «Некоторая угроза ввода российских регулярных войск на Донбасс или подконтрольную территорию Украины сохраняется», – отмечают эксперты.
  • В частности, они обращают внимание на то, что на возврат в места дислокации войскам отводится меньше десяти дней, тогда как подвоз техники к украинской границе осуществлялся с конца марта – почти месяц. В 2014 году российские власти так же говорили об отводе войск, но на исходные позиции ушли не все силы, отметил аналитик Энди Сколлика.
  • По данным The Wall Street Journal, Россия перебросила к границам Украины около 80 тыс. военных. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель называл цифру в более чем 100 тыс. человек.
  • Официально проверка боеготовности российских войск началась 6 апреля. К этому моменту к границе были переброшены танки, МП, артиллерия дальнего действия, реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган» и тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек», писало издание Janes.

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  • Также к зоне конфликта в Донбассе прибыли 74-я и 35-я моторизованные бригады, 120-я артиллерийская бригада и 6-й танковый полк. В Черное море зашли 4 десантных корабля проекта 775, а также 15 кораблей Каспийской флотилии.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
11:46 0 0
И.И..:

игры в солдатиков, которых двигают на усмотрение руководства, для придания собственного веса в политике и бизнесе. все ради защиты населения, с которых и соберут на то деньги.

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