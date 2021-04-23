Россия может вернуть войска на границу с Украиной. Эксперты отвели на это «несколько дней» 590 1 Политика

Российские войска Южного и Западного военных округов должны вернуться от западных границ России в пункты постоянной дислокации до конца апреля. Об этом 22 апреля заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Министр подчеркнул, что «цели достигнуты полностью» и группировка войск прошла проверку боеготовности. Однако эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) считают, что угроза ввода российских войск в Донбасс сохраняется. Они обратили внимание на то, что переброска техники заняла почти месяц, а на возврат войск командование армии отвело меньше десяти дней.