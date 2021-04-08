Кремль предрек «конец Украины» и пообещал защитить Донбасс
8 Апреля 2021 412 0 Политика
Россия готова встать на защиту Донбасса, но решение будет приниматься «в зависимости от масштаба конфликта». Само же возобновление военных действий «станет началом конца Украины». Об этом заявил заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, передает РБК. По его словам, в Донбассе Россия намерена защищать граждан ДНР и ЛНР с российскими паспортами.
Кремль увидел «конец Украины» в Донбассе
- Россия встанет на защиту жителей непризнанных республик Донецка и Луганска, которые получили российские паспорта, в случае обострения конфликта в Донбассе. Об этом заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, передает РБК. По его словам, все будет зависеть от «масштаба конфликта».
- Между тем возобновление серьезных военных действий в Донбассе «станет началом конца Украины», уверен Козак. Вместо военного решения вопроса Москва предлагает полную открытость мирных переговоров и публикацию соответствующих документов. По мнению Козака, Украина боится «раскрыть свою непоследовательность».
- «Мы предложили открытость и трансляцию, чтобы всем было понятно, что происходит», – подчеркнул Козак. Накануне экстренные переговоры по ситуации в Донбассе завершились безрезультатно. Глава российской делегации Борис Грызлов возложил ответственность за это на Киев. По его словам, он «заблокировал без каких-либо аргументов все конструктивные и конкретные предложения по механизму верификации нарушений».
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- Киев, в свою очередь, обвиняет Россию. Украинская сторона предприняла попытку принять заявление по итогам заседания, но Москва «начала цепляться за всякие мелочи в формулировках», заявил пресс-секретарь украинской делегации Алексей Арестович. Киев предложил «оставить бюрократию в покое», пока не перестанут гибнуть люди с обеих сторон, и добиться прекращения огня. Но добиться ничего не получилось – Москва настаивает на «выполнение договоренностей», а делегаты ходят «по кругу».
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