Кремль предрек «конец Украины» и пообещал защитить Донбасс 412 0 Политика

Россия готова встать на защиту Донбасса, но решение будет приниматься «в зависимости от масштаба конфликта». Само же возобновление военных действий «станет началом конца Украины». Об этом заявил заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, передает РБК. По его словам, в Донбассе Россия намерена защищать граждан ДНР и ЛНР с российскими паспортами.