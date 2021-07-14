Путин одобрил «новые кредиты» Лукашенко. Они могут достигать 11 млрд долларов до 2024 года 507 3 Экономика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после репрессий против собственного народа, принудительной посадки европейского лайнера и последовавших за его противоправными действиями секторальных санкций Евросоюза, которые лишили Белоруссию примерно трети валютной выручки, в очередной раз приехал к Владимиру Путину просить денег. Российский президент, поддерживающий изгоев и диктаторов, пообещал Лукашенко новые кредиты. Их размер может достигать 11 млрд долларов до 2024 года.