Путин одобрил «новые кредиты» Лукашенко. Они могут достигать 11 млрд долларов до 2024 года
14 Июля 2021 507 3 Экономика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после репрессий против собственного народа, принудительной посадки европейского лайнера и последовавших за его противоправными действиями секторальных санкций Евросоюза, которые лишили Белоруссию примерно трети валютной выручки, в очередной раз приехал к Владимиру Путину просить денег. Российский президент, поддерживающий изгоев и диктаторов, пообещал Лукашенко новые кредиты. Их размер может достигать 11 млрд долларов до 2024 года.
Слишком дорогой Лукашенко для России
- Евросоюз жестоко наказал Александра Лукашенко за фальсификацию выборов, подавление гражданского общества и преступления против прав человека. Секторальные санкции, запретившие экспорт белорусских нефтепродуктов и части калийных удобрений отняли у Белоруссии 4-5 млрд долларов валютной выручки из 13,3 млрд в год.
- Трижды посещавший Россию в этом году Лукашенко сразу после этого ринулся на четвертую встречу с Владимиром Путиным – договариваться о новой финансовой помощи. Ситуация критичная: во-первых, госдолг Белоруссии достигает 41,1 млрд долларов при резервах в 4 млрд долларов (у НацБанка около 8 млрд на балансе, но «живых» денег в два раза меньше). По оценке S&P, 90% долга номинированы в долларах.
- Во-вторых, ЕС запретил занимать средства белорусским госбанкам, что делает проблему долга неразрешимой без России или другой страны, к примеру, Китая. Более того, подобное положение может привести к валютному кризису в стране (Лукашенко уже разрешил конфисковывать валюту и принудительно менять ее на рубли).
- Оказавшись в патовой ситуации, на четвертой встрече с Путиным за полгода Лукашенко добился своего. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, которого цитирует «Интерфакс», стороны договорились о «кредитной поддержке» Белоруссии. В частности, Лукашенко снова вспомнил налоговый маневр России, который повышает вывозные пошлины на сырую нефть и снижает НДПИ, что делает менее рентабельной ее переработку в Белоруссии. В переработке больше нет большого смысла – она под санкциями ЕС и, если еще и Украина примет такие же санкции, то у Минска не будет внешних рынков сбыта.
- Однако за налоговым маневром стоит конкретная сумма компенсаций – Белоруссия еще до санкций говорила о потере 11 млрд долларов до 2024 года в связи с ним. Представитель Путина не назвал конкретную сумму кредита, но она может быть в пределах «компенсаций» Белоруссии за налоговый маневр. Сумма это внушительная – в сентябре прошлого года Путин выделил Лукашенко 1,5 млрд долларов, из которых пока перевел только 1 млрд.
- Также Россия продолжит субсидировать режим Лукашенко дешевым газом – в 2022 году его цена не будет индексироваться (даже для россиян цены индексируются). «Газпром» будет поставлять Минску газ по 128,5 доллара за тысячу кубометров. Это меньше, чем любой другой стране на пространстве СНГ (в среднем 133 доллара) и на треть меньше, чем клиентам в Европе (193,9 доллара).
- Кроме этого Путин и Лукашенко «выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика». Что это за шаги и что они значат для экономики двух стран, неясно. Но это и неважно – главное кредиты. В самом начале встречи Лукашенко заявил, что Белоруссия «свято старается выполнять свои обязательства по кредитам», а также то, что она продолжит их выполнять, «чего бы нам это ни стоило». Правда, он не сказал, за счет каких источников после санкций ЕС будут выплачиваться кредиты.
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- По мнению директора по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрия Полевого, санкции делают экономику Белоруссии «еще более зависимой от России». Но это выгодно российскому руководству, которое собирается играть роль «кредитора последней инстанции» для страны, отрезанной от внешних рынков.
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там к тому времени долги раздуются под 50 млрд долларов. 11 это на полгода и нету..все встречи с ВВП- это выбивание денег под нерушимую дружбу, после которой россиян объявят окупантами.
В Украину вкладывали сотни миллиардов долларов, получили большой привет. На очереди Беларусь. Жизнь, как видно их ничему не учит.
камень на шее, а долги безвозвратны. доить как всегда будут россиян.