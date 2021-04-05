Путин «обнулил» свои президентские сроки. Он сможет избираться еще два раза 549 3 Политика

Президент Владимир Путин обеспечил себе возможность находиться у власти до 2036 года. Сегодня он подписал закон, обнуляющий его президентские сроки в связи с изменением конституции РФ. Изменения вступают в силу со дня опубликования закона – то есть с 5 апреля этого года. Формально четвертый срок правления Путина заканчивается в 2024 году.