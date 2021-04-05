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Путин «обнулил» свои президентские сроки. Он сможет избираться еще два раза

5 Апреля 2021 549 3 Политика
Путин «обнулил» свои президентские сроки. Он сможет избираться еще два раза

Президент Владимир Путин обеспечил себе возможность находиться у власти до 2036 года. Сегодня он подписал закон, обнуляющий его президентские сроки в связи с изменением конституции РФ. Изменения вступают в силу со дня опубликования закона – то есть с 5 апреля этого года. Формально четвертый срок правления Путина заканчивается в 2024 году.

Одно и то же лицо

  • Президент Путин подписал закон, позволяющий ему избираться еще на два президентских срока и править Россией до 2036 года. Документ опубликован сегодня, 5 апреля, на официальном портале правовой информации и вступил в силу с момента публикации.
  • Еще два срока Путин обеспечил себе за счет поправок в конституцию РФ 1 июля прошлого. Главная цель поправок сводилась к изменению законодательства о выборах и референдумах, которые в прошлой редакции запрещали Путину избираться более чем на два срока подряд. В связи с этой нормой Путин был вынужден занять пост премьер-министра в 2008-2012 годах, чтобы потом избираться на формально третий срок.
  • Изменение конституции Путин объяснял «требованиями времени». В частности, по новому основному закону открылась возможность внести правки в п. 5.1 закона о выборах президента. Теперь он гласит: «положение Конституции, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему или занимающему должность главы государства, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу соответствующей поправки к Конституции».
  • Таким образом, президентские сроки Путина «обнуляются», а главная цель поправок считается достигнутой. Ключевую поправку в марте 2020 года предложила депутат Валентина Терешкова. Сразу после этого в Госдуму без опоздания прибыл президент Путин, который поддержал предложения депутата.
  • Изменение конституции для продления полномочий активно используют диктаторы в Африке, пишет ВВС со ссылкой на профессора Чикагского университета Тома Гинзбурга. Он приводит в пример президента Чада Идбриса Деби, который дважды переписывал для этого конституцию, а также президента Камеруна Поля Бийя, правившего страной 45 лет. Диктаторы приходят к власти демократическим путем, но потом не хотят расставаться с властью и придумывают различные способы остаться, поясняет Гинзберг.

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  • Путин превзошел по сроку правления таких диктаторов, как Пиночет, Ким Чен Ир, Сухарто и приближается к Чаушеску (24 года правления), Мао Цзедуну (27 лет). В 2036 году Путин поравняется с Франсиско Франко и Антониу ди Салазаром.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Г
21:43 0 0
Гость!:

Е
19:40 4 0
Евгений:

Эх, позорище!! Такой Авторитет сначала для всего народа был, слов нет, а сейчас стек уже ниже коврика в подъезде... Позорище!!!

А
18:31 2 0
Алга:

К чему такие сложности? Дума сразу объявляет Путина царем и вообще ликвидирует выборы за ненужностью, и это положение закрепляется в Конституции. Очень удобно. Опять таки, деньги можно сэкономить на выборах. И вообще , слово какое-то нехорошее, диктатор, не наше. Лучше царь!

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