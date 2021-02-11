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Путин допустил блокировку интернета в случае «реальной угрозы»
11 Февраля 2021 310 2 Политика
Президент Владимир Путин провел закрытую встречу с главными редакторами российских СМИ, на которой допустил блокировку иностранных социальных сетей и YouTube в случае «реальной угрозы». Но пока российским властям не хочется идти на такой шаг, поскольку это доставит неудобство россиянам, которые активно пользуются иностранными сервисами, пишет The Bell со ссылкой на участников встречи.
Блокировка и протесты
- Российские власти не будут пока закрывать иностранные соцсети и YouTube, однако готовы это сделать в случае «реальной угрозы», заявил президент Владимир Путин на встрече с главредами российских СМИ, пишет The Bell. Глава государства отметил, что блокировка «доставит неудобства» россиянам. Только это, по его утверждению, останавливает власти от радикального решения вопроса.
- Президент призвал создавать отечественную замену иностранным интернет-платформам и сослался при этом на «Яндекс» и недавний разговор с главой Сбербанка Германом Грефом. Последний представил Путину облачный сервис банка, который, как заверил Греф, опережает мировых лидеров рынка. Также известно, что созданием аналога YouTube и TikTok занимаются в холдинге «Газпром-медиа» во главе с бывшим руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым.
- Два года назад на такой же встрече с журналистами Путин заверял, что власти не будут отключать Россию от мирового интернета, и призвал не беспокоиться по поводу суверенного рунета. Он отмечал, что закон о суверенном интернете нужен только для того, чтобы защитить Россию, если Запад решит ее отключить от интернета (это беспрецедентный акт, у которого нет аналога в истории).
- Кроме интернета журналисты обсудили с главой государства протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Путин убежден, что «несогласованные акции инспирированы Западом», а Навального, фамилию которого Путин так и не отважился назвать, «используют внешние акторы». Цель этих «внешних акторов» – «политика сдерживания» России.
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- При этом Путин заметил, что молодежь во все времена «радикальна», однако избивавшие людей силовики «действовали корректно». Президент признал наличие большого количества социальных и экономических проблем. Вместе с тем он считает, что их не решить «массовыми выходками».
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есть две причины по которым будет отключен инет 1-объективная. связана с кибер оружием США и НАТО, применение которого гарантировано без предупреждения в случае подобных агрессивных действий со стороны РФ. применение возможно без приказа президента, если будет выявлена угроза нац безопасности США. при этом, ответные действия США будут точечны, адресны и ниже порога начала войны, но достаточны для нанесения серьезного ущерба инфраструктуре РФ и ее парализации. закладки вшиты, находятся в РФ и ждут сигнала активации. 2-субъктивная причина-неповиновение гражданских лиц силовым структурам, несущая угрозу системе в целом, но уже изнутри, которая живет своей жизнью и сама устанавливает для управляемой массы, что ей можно, я что запрещено. РФ не белая и не пушистая, а ее население живет во тьме отсутствия знаний на эмоциях и былом величии. управлять ей просто, достаточно вспомнить кто брал берлин. что касается собственных ИТ, то это не плохо. сам запад никогда и ни за что не будет отключать РФ, если только она сама не нацелиться на критические важные и опасные объекты в других странах...
Ну Греф и жнец, и на дуде игрец. На все руки. Ну всё может. Вот уж кого никак не хотела бы видеть у руля власти.