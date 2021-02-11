Путин допустил блокировку интернета в случае «реальной угрозы» 310 2 Политика

Президент Владимир Путин провел закрытую встречу с главными редакторами российских СМИ, на которой допустил блокировку иностранных социальных сетей и YouTube в случае «реальной угрозы». Но пока российским властям не хочется идти на такой шаг, поскольку это доставит неудобство россиянам, которые активно пользуются иностранными сервисами, пишет The Bell со ссылкой на участников встречи.