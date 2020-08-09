Путин до 2036 года станет проблемой для экономики России 1478 2 Экономика

Президент России Владимир Путин после плебисцита 1 июля получил возможность после 2024 года еще дважды избираться на пост президента и править страной до 2036 года. По мнению международного рейтингового агентства Fitch, которое оценивает кредитный рейтинг России и снова подтвердило его на низшем уровне инвестиционной категории «ВВВ», для экономики это создает риски. При Путине, пишет агентство, экономический рост будет небольшим, сырьевая зависимость высокой, а институты государства слабыми. Именно торможение экономического роста привело сегодня к росту социальной и протестной активности, подчеркивают аналитики.