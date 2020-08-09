Капитал страны
ENGLISH
11 АВГ, 14:25 МСК
USD (ЦБ) 73,3633
EUR (ЦБ) 86,2532
16+
Путин до 2036 года станет проблемой для экономики России
9 Августа 2020 1478 2 Экономика
Президент России Владимир Путин после плебисцита 1 июля получил возможность после 2024 года еще дважды избираться на пост президента и править страной до 2036 года. По мнению международного рейтингового агентства Fitch, которое оценивает кредитный рейтинг России и снова подтвердило его на низшем уровне инвестиционной категории «ВВВ», для экономики это создает риски. При Путине, пишет агентство, экономический рост будет небольшим, сырьевая зависимость высокой, а институты государства слабыми. Именно торможение экономического роста привело сегодня к росту социальной и протестной активности, подчеркивают аналитики.
Перспективы России при Путине
- Международное рейтинговое агентство Fitch так характеризует экономику России при Путине: слабые перспективы роста, высокая сырьевая зависимость и плохие показатели корпоративного управления в сравнении с аналогичными странами. По мнению аналитиков, в результате обнуления президентских сроков Путин сможет «потенциально еще дважды баллотироваться на этот пост после 2024 года».
- Такой вариант устраняет краткосрочную политическую неопределенность и продолжит тренд на «централизацию власти в руках Путина». Но в то же время усилит «риск ключевой фигур» и создаст препятствия для решения проблемы слабых институтов. Они, в свою очередь, тормозят экономический рост. Без роста экономики Россия будет сталкиваться с социальной и протестной активностью.
- Экономика в ближайшие годы будет расти на 3,6% в 2022 году и на 2,5% в 2023-м, но потом темпы роста упадут ниже среднемировых. Развитие ситуации будет зависеть от санкций США, которые становятся реальнее с приближением избирательного цикла в США. Только в последнее время Россия получила санкции против «Северного потока-2». В Конгрессе США рассматриваются ограничения против суверенного долга России и инвестиций в нефтегазовый сектор, а также банковскую систему.
- Агентство Fitch высоко оценило бюджетную политику Минфина и Центробанка. Они не дают рублю укрепляться при дорогой нефти и сглаживают девальвацию при дешевой. Между тем международные резервы России достигли рекорда – 591 млрд долларов, а к концу года они составят 570 млрд. Этой суммы хватит на покрытие 18 месяцев импорта. При этом бюджетный дефицит достигнет 5,1%
- Fitch остается самым лояльным к Москве рейтинговым агентством. Оно не снизило рейтинг России до «мусорного» даже в 2014 году, когда Россия столкнулась с падением нефтяных цен и жесткими санкциями Запада.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
13:39 В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд
10 АВГ, 13:26 В Липецкой области начали установку системы 100-процентной очистки воздуха на НЛМК за 36 млрд рублей
10 АВГ, 13:13 В регионах растет спрос на бизнес-курсы
10 АВГ, 12:52 В Татарстане торжественно спущен на воду первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ
Написать комментарий
Я считаю, что нынешняя кома́нда чиновников проводит исключительно опасную и не эффективную, вредную для экономики нашей политику, не давая, развиваться! Это все не эффективные управленцы, предавшие интересам народа России!
он уже проблема не дожидаясь 2024 года.