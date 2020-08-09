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Путин до 2036 года станет проблемой для экономики России

9 Августа 2020 1478 2 Экономика
Путин до 2036 года станет проблемой для экономики России

Президент России Владимир Путин после плебисцита 1 июля получил возможность после 2024 года еще дважды избираться на пост президента и править страной до 2036 года. По мнению международного рейтингового агентства Fitch, которое оценивает кредитный рейтинг России и снова подтвердило его на низшем уровне инвестиционной категории «ВВВ», для экономики это создает риски. При Путине, пишет агентство, экономический рост будет небольшим, сырьевая зависимость высокой, а институты государства слабыми. Именно торможение экономического роста привело сегодня к росту социальной и протестной активности, подчеркивают аналитики.

Перспективы России при Путине

  • Международное рейтинговое агентство Fitch так характеризует экономику России при Путине: слабые перспективы роста, высокая сырьевая зависимость и плохие показатели корпоративного управления в сравнении с аналогичными странами. По мнению аналитиков, в результате обнуления президентских сроков Путин сможет «потенциально еще дважды баллотироваться на этот пост после 2024 года».
  • Такой вариант устраняет краткосрочную политическую неопределенность и продолжит тренд на «централизацию власти в руках Путина». Но в то же время усилит «риск ключевой фигур» и создаст препятствия для решения проблемы слабых институтов. Они, в свою очередь, тормозят экономический рост. Без роста экономики Россия будет сталкиваться с социальной и протестной активностью.
  • Экономика в ближайшие годы будет расти на 3,6% в 2022 году и на 2,5% в 2023-м, но потом темпы роста упадут ниже среднемировых. Развитие ситуации будет зависеть от санкций США, которые становятся реальнее с приближением избирательного цикла в США. Только в последнее время Россия получила санкции против «Северного потока-2». В Конгрессе США рассматриваются ограничения против суверенного долга России и инвестиций в нефтегазовый сектор, а также банковскую систему.
  • Агентство Fitch высоко оценило бюджетную политику Минфина и Центробанка. Они не дают рублю укрепляться при дорогой нефти и сглаживают девальвацию при дешевой. Между тем международные резервы России достигли рекорда – 591 млрд долларов, а к концу года они составят 570 млрд. Этой суммы хватит на покрытие 18 месяцев импорта. При этом бюджетный дефицит достигнет 5,1%
  • Fitch остается самым лояльным к Москве рейтинговым агентством. Оно не снизило рейтинг России до «мусорного» даже в 2014 году, когда Россия столкнулась с падением нефтяных цен и жесткими санкциями Запада.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:17, 09.08 2 0
Евгкхерий:

Я считаю, что нынешняя кома́нда чиновников проводит исключительно опасную и не эффективную, вредную для экономики нашей политику, не давая, развиваться! Это все не эффективные управленцы, предавшие интересам народа России!

11:44, 09.08 1 0
garik:

он уже проблема не дожидаясь 2024 года.

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