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Путин давно победил бедность. Кудрин заявил о решении проблемы

27 Октября 2020 611 0 Экономика
Путин давно победил бедность. Кудрин заявил о решении проблемы

Российские власти в совершенстве освоили один незамысловатый прием манипуляции – если проблему нельзя решить в реальности, ее можно представить решенной на бумаге, чуть-чуть поколдовав со статистикой и методикой расчета. Мастерское владение этим подходом продемонстрировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, он и президент Владимир Путин давно победили крайнюю бедность в России. По критериям ООН с этим не поспоришь: сегодня доходы самых бедных россиян больше 1 доллара в день, или 76 руб. Но по факту это, конечно же, издевательство.

Нерешаемая проблема России

  • Еще месяц назад глава Счетной палаты Алексей Кудрин всюду заявлял о росте числа россиян за чертой бедности до 20,5 млн человек и предлагал раздать им деньги из Фонда национального благосостояния. Но, не добившись прямых выплат для граждан, Кудрин 27 октября на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» заявил, что крайней нищеты в России нет.
  • «Мы, естественно, давно эту проблему решили», – сказал Кудрин. Согласно мировому критерию, бедностью можно назвать доходы на уровне 1 доллара, а все, что выше, бедностью уже не считается. Но, как утверждает глава Счетной палаты, «эту нищету самую серьезную мы давно уже преодолели».
  • И, действительно, не поспоришь: черта бедности в России находится на уровне 12392 руб. для трудоспособного гражданина, 9422 руб. для пенсионера и 11423 руб. для детей. Таким образом, трудоспособный россиян на грани черты бедности должен жить на 413 руб. в день, или на 5,43 доллара, что в 5 раз больше, чем нищета в Африке. Однако 20,5 млн россиян получают меньше этой суммы и живут на гораздо более скромные деньги. Но это не помешало России в июне отчитаться перед ООН о ликвидации в стране крайней нищеты.
  • Сам Путин, в отличие своего товарища Кудрина, еще в 2018 году сомневался, что проблему бедности ему удалось решить. Тогда он пообещал снизить уровень бедности в 2 раза за 6 лет. То есть сократить армию бедных с 20 до 10 млн человек к 2024 году. Это было записано в национальных целях и майских указах. Но в июле этого года, сразу после отчета в ООН, Путин передумал – он отложил решение амбициозной задачи на 2030 год.
  • Это неудивительно: доходы россиян во втором квартале рухнули на 8,4%, в третьем – еще на 4%. Безработица приблизилась к 7% и побила рекорд 1998 года. Из-за провальной политики и отказа помогать гражданам доходы россиян в пандемию упали сильнее, чем у граждан Украины и Турции.
  • Власти настолько отчаялись в текущей системе госкапитализма и распределения ренты помочь бедным, что придумывают невероятные идеи – последняя из них обещает победу над бедностью с помощью цифрового рубля. Правда, при этом власти не перестают преследовать свои корыстные цели.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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