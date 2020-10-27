Путин давно победил бедность. Кудрин заявил о решении проблемы 611 0 Экономика

Российские власти в совершенстве освоили один незамысловатый прием манипуляции – если проблему нельзя решить в реальности, ее можно представить решенной на бумаге, чуть-чуть поколдовав со статистикой и методикой расчета. Мастерское владение этим подходом продемонстрировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, он и президент Владимир Путин давно победили крайнюю бедность в России. По критериям ООН с этим не поспоришь: сегодня доходы самых бедных россиян больше 1 доллара в день, или 76 руб. Но по факту это, конечно же, издевательство.