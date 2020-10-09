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Психология лидера. Актерские тренинги для бизнес-аудитории

9 Октября 2020 246 0 Бизнес и психология
Психология лидера. Актерские тренинги для бизнес-аудитории

Если корпоративная жизнь так похожа на театр, то разобраться с ней помогают актерские техники. Актерские тренинги подразумевают вовлеченность. Никакой сухой теории — только практика с упражнениями, играми и полетом фантазии.

Бизнес — это люди

Швейцарские часы десятилетиями способны работать без сбоев, если мастер правильно подберет и настроит детали. Но в отличие от механического устройства, над вашим бизнесом трудятся люди, особенные, сложные и всегда разные. Отношение к собственному делу как к простой машине — роковая ошибка руководителя.

Корпоративная жизнь — особая реальность. Даже если человек блистает харизмой в повседневной жизни, при погружении во «внутренний цех» всё может пойти в неожиданную сторону. Сотрудники любого уровня сталкиваются со сложностями в общении, боятся раскрыться и попросту теряются. Критичнее всего это сказывается на деле в случае с управленческой верхушкой. Подобное — практически неизбежная данность.

Руководитель отдела заикается и смотрит в пол, когда обращается к сотрудникам, директор пытается заставить сотрудников работать по-новому, но вместо этого настраивает их против себя, а от выступлений менеджера по продажам хочется сбежать под ближайшее одеяло… Примеров «сломанного» взаимодействия бесконечно много.

Новое время и внутренний театр

Увидеть проблему — это здорово. Но как её решить? Можно устроить корпоратив на природе, организовать для руководителей цикл лекций с правильными и важными словами, записать сотрудников на очередной вебинар... Как правило, эти стандартные схемы сделают только хуже. Людям попросту будет скучно.

Попытки пассивно, извне навязать подчиненным продуктивный микроклимат часто воспринимаются как что-то, что надо просто пережить, потому что «это нужно начальнику». Человек всё сильнее ощущает необходимость почувствовать себя по-настоящему вовлеченным. Новое время диктует новые условия, и в них происходят неожиданные симбиозы — например, бизнеса и театра.

Было бы банальностью в очередной раз сказать, что внутренний мир человека чрезвычайно сложен и богат. Давайте взглянем глубже: внутренний мир человека — особый микротеатр с эмоциональными драмами, конфликтами, явными и потаенными чувствами. Лидеру необходимо уметь разглядеть всё это в коллегах, подчиненных и партнёрах.  Более того — ему необходимо видеть и понимать собственный театр, что порой оказывается куда сложнее.

Актерские техники

Если корпоративная жизнь так похожа на театр, то разобраться с ней помогают актерские техники. Более шести лет академия Montparnas работает с руководящим звеном компаний разного уровня, адаптируя методики работы с актерами под бизнес-аудиторию.

  • Мы учим лидеров чувствовать внутренний театр человека, понимать связь между личностными чертами и стилем руководства, общения и организации, говорить так, чтобы их слышали и понимали

  • Помогаем разобраться с привычными и провальными моделями поведения

  • Повышаем уровень осознанности того, что требуется лидеру для достижения наивысших бизнес-показателей.

Актерские тренинги подразумевают вовлеченность. Никакой сухой теории — только практика с упражнениями, играми и полетом фантазии. Это уникальный опыт, который кардинально меняет восприятие себя в бизнес-среде. Время не стоит на месте, и классические тренинги и вебинары остались позади.

Михаил Стависский <span class=fnormal>(автор проекта «Бизнес-коучинг»)</span>
Михаил Стависский (автор проекта «Бизнес-коучинг»)

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