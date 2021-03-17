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Промышленность не услышала президента. Росстат зафиксировал спад в феврале

17 Марта 2021 51 0 Экономика
Промышленность не услышала президента. Росстат зафиксировал спад в феврале

Президент Владимир Путин заявил о преодолении спада в экономике и выходе на восстановление. То же самое сообщили и эксперты Высшей школы экономики. Однако цифры Росстата предлагают другую картину происходящего – промышленность России продолжает падать. По данным статистического ведомства, в феврале предприятия сократили выпуск на 3,7%, что в два раза больше, чем в январе.

Промышленность продолжила падать

  • Президент Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности 11 марта заявил: «Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление» (цитата по ТАСС).
  • Эксперты Высшей школы экономики также писали в недавнем докладе: «Рост основных макропоказателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 года формально позволяет говорить об окончании рецессии в России уже к началу 2021 года».
  • Последние данные Росстата за февраль опровергают оба этих утверждения. Промышленность сократила выпуск на 3,7% в феврале – в два раза больше, чем в январе (минус 1,9%). За год, таким образом, промышленность просела на 3,8%. Это больше, чем за весь 2020 год (3,6%).
  • Тянет вниз промышленность главный сектор для России – добыча полезных ископаемых. Она упала в феврале на 11,8% год к году и на 10% относительно января. Причем, падает даже добыча металлов (минус 1,5% в годовом и минус 6,6% в месячном выражении). Даже рост добычи угля (на 11,4%) и других ископаемых (13,1%) не могут вытянуть сектор.
  • В рецессии находится и несырьевой сектор промышленности – если в январе он сократился на 0,2%, то в феврале падение достигло 2,4%. Все это говорит о преждевременности заявлений о завершении рецессии – она не только продолжается, но и усугубляется. В том числе из-за падения потребительского спроса и, соответственно, доходов россиян.

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  • От еще большего провала российскую промышленность спасли морозы, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Благодаря минус 14 градусам по Цельсию выработка электроэнергии и тепла выросла на 7,4% в феврале и на 8,1% за январь и февраль. По словам Долгина, масштабное увеличение расходов бюджета (на 25% в феврале) не дало быстрого восстановления. На текущий момент промышленность не восстановилась на 0,8% от уровня марта 2020 года и дальше в таких условиях ей будет очень сложно расти.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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