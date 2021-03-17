Промышленность не услышала президента. Росстат зафиксировал спад в феврале 51 0 Экономика

Президент Владимир Путин заявил о преодолении спада в экономике и выходе на восстановление. То же самое сообщили и эксперты Высшей школы экономики. Однако цифры Росстата предлагают другую картину происходящего – промышленность России продолжает падать. По данным статистического ведомства, в феврале предприятия сократили выпуск на 3,7%, что в два раза больше, чем в январе.