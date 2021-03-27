Продукты в России подорожали в пять раз больше, чем в Евросоюзе 468 0 Экономика

Продуктовая инфляция в России в пять раз превысила аналогичный показатель в Евросоюзе. В феврале продукты питания на российских полках подорожали на 1,5%, а в Евросоюзе – на 0,3%. В правительстве говорят о «мировом продовольственном кризисе», следят за ценами и периодически заявляют, что дефицита нет. Также власти заморозили цены на сахар, подсолнечное масло, курицу и яйца. Однако это не помогает усмирить рост цен – по данным РАНХиГС, россияне тратят 38,16% всех доходов за продукты питания. Это наибольшее значение с 2010 года.