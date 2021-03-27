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Продукты в России подорожали в пять раз больше, чем в Евросоюзе

27 Марта 2021 468 0 Экономика
Продукты в России подорожали в пять раз больше, чем в Евросоюзе

Продуктовая инфляция в России в пять раз превысила аналогичный показатель в Евросоюзе. В феврале продукты питания на российских полках подорожали на 1,5%, а в Евросоюзе – на 0,3%. В правительстве говорят о «мировом продовольственном кризисе», следят за ценами и периодически заявляют, что дефицита нет. Также власти заморозили цены на сахар, подсолнечное масло, курицу и яйца. Однако это не помогает усмирить рост цен – по данным РАНХиГС, россияне тратят 38,16% всех доходов за продукты питания. Это наибольшее значение с 2010 года.

Еда становится все дороже для россиян

  • По данным Росстата, цены на продукты питания в России выросли на 2,7% с начала года и на 1,5% в феврале. Для сравнения: в Евросоюзе за февраль рост цен составил всего 0,3% (это примерно недельный темп увеличения цен в РФ).
  • Сильнее всего в России дорожают овощи (7,6%), фрукты (2,2%), мясо и мясопродукты (1,1%). В Евросоюзе максимальный рост показала стоимость фруктов в Австрии (5,9%) и овощей в Латвии (10,4%). В остальных странах цены заметно ниже.
  • Таким образом, если воспользоваться приемом Кремля и сравнить показатели инфляции в России и ЕС, то сравнение будет не в пользу России – цены на еду в стране за февраль выросли в пять раз больше, чем в Евросоюзе. Ни о каком продовольственном кризисе в ЕС не говорят, а вот рост цен в России напрямую обусловлен вывозом продовольствия из страны.
  • Президент Владимир Путин поставил цель – до 2024 года увеличить экспорт продуктов питания из России до 44 млрд долларов. В 2020 году страна пошла на рекорд – экспортировала продуктов на 30,9 млрд долларов. Это и спровоцировало рост цен на внутреннем рынке – как и бензин, производителям стало выгоднее продавать российскую продукцию за границу.

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  • Последствия этого решения сказываются до сих пор – при росте общей инфляции в феврале 2021 года на 0,8% продукты питания дорожают в два раза быстрее – на 1,5%. Регулирование цен, которым решило заняться правительство, рассчитывая удерживать цены на социально значимые товары до выборов в Госдуму в сентябре, приводит к перебоям в поставах и убыткам для производителей, которым становится невыгодно отпускать продукцию по установленным ценным.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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