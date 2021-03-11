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С ростом цен власти призвали смириться. Иначе стране грозит дефицит продуктов
11 Марта 2021 112 0 Экономика
Одно из двух ключевых ведомств, регулирующих цены на продукты питания в России, выступило против продления заморозки цен. Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов призвал «принять» рост цен во избежание дефицита продуктов. Об этом чиновник заявил на слушаниях комитета Госдумы по аграрным вопросам в среду, 10 марта, передает «Интерфакс».
«Чтобы не было дефицита»
- В декабре прошлого года президент Владимир Путин обратил внимание на стремительный рост цен на некоторые продовольственные товары. В частности подсолнечное масло подорожало на 24%, а сахар – на 70%. Правительству было поручено заняться регулированием цен. Кабинет премьера Михаила Мишустина ограничил предельные отпускные цены в магазинах до 1 апреля. Но проблемы начались с другими товарами – мясом курицы, яйцами и уксусом.
- Рекордный за пять лет рост цен на продовольствие был спровоцирован, с одной стороны, глобальным продовольственным кризисом, а с другой – установкой президента Путина увеличить экспорт продуктов до 44 млрд долларов к 2024 году. В 2020 году, когда в России была зафиксирована самая высокая продовольственная инфляция за последнее время, страна установила рекорд – вывезла за границу продуктов на 30,9 млрд долларов. Сам Путин отметил, что рост цен в магазинах провоцируют «экспортные возможности».
- Но сдерживать цены административными методами власти долго не могут. По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, соглашение по маслу и сахару уже ломает цепочки поставок, поскольку «все хотят купить у производителя», а у производителей «нет возможности отгружать всем». «Ломаются старые сложившиеся связи», – цитирует Евтухова «Интерфакс».
- При этом магазины перекладывают рост цен с социально значимых товаров на премиальные, но их возможности «ограничены» – мясом курицы магазины торгуют себе в убыток, заявил замглавы Минпромторга. Поэтому повышение цен необходимо «поступательно принимать». «По-другому никак, чтобы не остаться без товаров на полке, чтобы не было дефицита», – заявил Евтухов.
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- По его словам, мы уже видели фиксацию цен, «мы уже видели плановую экономику». «У нас что, большой выбор в магазинах? Нет. И очереди мы помним в советские магазины», – сказал чиновник. Это означает, что Россия продолжит вывозить продовольствие за рубеж, а цены на него будут и дальше расти. В феврале 2021 года, по данным Росстата, продовольственная инфляция достигла 7,7%. По расчетам РАНХиГС, россияне отдают 38,16% всех своих доходов на питание.
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