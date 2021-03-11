С ростом цен власти призвали смириться. Иначе стране грозит дефицит продуктов 112 0 Экономика

Одно из двух ключевых ведомств, регулирующих цены на продукты питания в России, выступило против продления заморозки цен. Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов призвал «принять» рост цен во избежание дефицита продуктов. Об этом чиновник заявил на слушаниях комитета Госдумы по аграрным вопросам в среду, 10 марта, передает «Интерфакс».