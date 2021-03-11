Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 МАР, 09:20 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

11 МАР, 09:20 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

С ростом цен власти призвали смириться. Иначе стране грозит дефицит продуктов

11 Марта 2021 112 0 Экономика
С ростом цен власти призвали смириться. Иначе стране грозит дефицит продуктов

Одно из двух ключевых ведомств, регулирующих цены на продукты питания в России, выступило против продления заморозки цен. Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов призвал «принять» рост цен во избежание дефицита продуктов. Об этом чиновник заявил на слушаниях комитета Госдумы по аграрным вопросам в среду, 10 марта, передает «Интерфакс».

«Чтобы не было дефицита»

  • В декабре прошлого года президент Владимир Путин обратил внимание на стремительный рост цен на некоторые продовольственные товары. В частности подсолнечное масло подорожало на 24%, а сахар – на 70%. Правительству было поручено заняться регулированием цен. Кабинет премьера Михаила Мишустина ограничил предельные отпускные цены в магазинах до 1 апреля. Но проблемы начались с другими товарами – мясом курицы, яйцами и уксусом.
  • Рекордный за пять лет рост цен на продовольствие был спровоцирован, с одной стороны, глобальным продовольственным кризисом, а с другой – установкой президента Путина увеличить экспорт продуктов до 44 млрд долларов к 2024 году. В 2020 году, когда в России была зафиксирована самая высокая продовольственная инфляция за последнее время, страна установила рекорд – вывезла за границу продуктов на 30,9 млрд долларов. Сам Путин отметил, что рост цен в магазинах провоцируют «экспортные возможности».
  • Но сдерживать цены административными методами власти долго не могут. По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, соглашение по маслу и сахару уже ломает цепочки поставок, поскольку «все хотят купить у производителя», а у производителей «нет возможности отгружать всем». «Ломаются старые сложившиеся связи», – цитирует Евтухова «Интерфакс».
  • При этом магазины перекладывают рост цен с социально значимых товаров на премиальные, но их возможности «ограничены» – мясом курицы магазины торгуют себе в убыток, заявил замглавы Минпромторга. Поэтому повышение цен необходимо «поступательно принимать». «По-другому никак, чтобы не остаться без товаров на полке, чтобы не было дефицита», – заявил Евтухов.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • По его словам, мы уже видели фиксацию цен, «мы уже видели плановую экономику». «У нас что, большой выбор в магазинах? Нет. И очереди мы помним в советские магазины», – сказал чиновник. Это означает, что Россия продолжит вывозить продовольствие за рубеж, а цены на него будут и дальше расти. В феврале 2021 года, по данным Росстата, продовольственная инфляция достигла 7,7%. По расчетам РАНХиГС, россияне отдают 38,16% всех своих доходов на питание.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Минфин и ЦБ не дадут укрепиться рублю. Они скупят 33 млрд долларов в резервы

Минфин и ЦБ не дадут укрепиться рублю. Они скупят 33 млрд долларов в резервы
Экономика

Госдума освободила чиновников от наказания за коррупцию в «непреодолимых обстоятельствах»

Госдума освободила чиновников от наказания за коррупцию в «непреодолимых обстоятельствах»
Политика 8

Госдолг России оказался в руках США. Более 21 млрд долларов держат три фонда

Госдолг России оказался в руках США. Более 21 млрд долларов держат три фонда
Экономика 5

Сайты Кремля, Госдумы и правительства обрушились. Это может быть связано с замедлением Twitter

Сайты Кремля, Госдумы и правительства обрушились. Это может быть связано с замедлением Twitter
События и факты

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин

Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин

Аэропорт Новый Уренгой ЯНАО увеличил площадь грузового терминала

Аэропорт Новый Уренгой ЯНАО увеличил площадь грузового терминала

Новости дня

10 МАР, 18:14 Попова рассказала, нужно ли вакцинировать детей от COVID-19 Попова рассказала, нужно ли вакцинировать детей от COVID-19
СМИ: В России зафиксируют цены на мясо птицы
СМИ: В России зафиксируют цены на мясо птицы
10 МАР, 16:40 Песков рассказал о дате послания Путина Федеральному собранию Песков рассказал о дате послания Путина Федеральному собранию
10 МАР, 16:23 "Капитал страны" представляет лучшие достижения субъектов РФ "Капитал страны" представляет лучшие достижения субъектов РФ
10 МАР, 15:19 В Кремле ответили на сообщения о плане по разрешению конфликта в Донбассе В Кремле ответили на сообщения о плане по разрешению конфликта в Донбассе
10 МАР, 14:57 Песков рассказал об индексации пенсий трудоустроенным пенсионерам Песков рассказал об индексации пенсий трудоустроенным пенсионерам
10 МАР, 12:41 Минтруда РФ разработало предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам Минтруда РФ разработало предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10 МАР, 11:45 В Польше считают, что Россия достроит "Северный поток-2" В Польше считают, что Россия достроит "Северный поток-2"

Узнай, страна!

10 МАР, 21:07 Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
10 МАР, 19:38 Аэропорт Новый Уренгой ЯНАО увеличил площадь грузового терминала Аэропорт Новый Уренгой ЯНАО увеличил площадь грузового терминала
10 МАР, 13:47 Экологичная энергоэффективность. ММК - лидер рейтинга «Капитала страны» за 2019 год Экологичная энергоэффективность. ММК - лидер рейтинга «Капитала страны» за 2019 год
09 МАР, 22:47 В Саратовской области начали использовать возобновляемые источники энергии В Саратовской области начали использовать возобновляемые источники энергии
09 МАР, 18:19 ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали новые проекты и развивали туризм ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали новые проекты и развивали туризм
09 МАР, 15:15 Курганская область приглашает гостей. В ТПП РФ пройдет Презентация региона Курганская область приглашает гостей. В ТПП РФ пройдет Презентация региона
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
05 МАР, 19:58 На Чограйском водохранилище начинается реконструкция На Чограйском водохранилище начинается реконструкция
05 МАР, 18:28 «Карельский окатыш» инвестирует 215 млн рублей в модернизацию «Карельский окатыш» инвестирует 215 млн рублей в модернизацию
05 МАР, 15:16 В Краснодаре реализуют крупнейший транспортный проект на Юге России В Краснодаре реализуют крупнейший транспортный проект на Юге России
04 МАР, 19:48 Липецкие пчеловоды собрали около 650 тонн меда Липецкие пчеловоды собрали около 650 тонн меда
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter