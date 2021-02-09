Правительство отказалось связывать помощь россиянам на 500 млрд рублей с выборами и протестами 342 0 Экономика

Правительство России не подтвердило, но и не опровергло сообщение агентства Reuters о новом пакете помощи россиянам на 500 млрд руб. В пресс-службе кабинета министров подчеркнули, что поддержка граждан носит долгосрочный и системный характер, а инструменты этой поддержки расширяются. До этого источники в правительстве рассказали Reuters, что власти решили потратить бюджетные резервы правительства на выплаты россиянам на фоне массовых протестов и перед выборами в Госдуму в сентябре.