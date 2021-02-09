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Правительство отказалось связывать помощь россиянам на 500 млрд рублей с выборами и протестами
9 Февраля 2021 342 0 Экономика
Правительство России не подтвердило, но и не опровергло сообщение агентства Reuters о новом пакете помощи россиянам на 500 млрд руб. В пресс-службе кабинета министров подчеркнули, что поддержка граждан носит долгосрочный и системный характер, а инструменты этой поддержки расширяются. До этого источники в правительстве рассказали Reuters, что власти решили потратить бюджетные резервы правительства на выплаты россиянам на фоне массовых протестов и перед выборами в Госдуму в сентябре.
Инструменты поддержки расширяются
- В Белом доме назвали основной задачей правительства – «заботу о благополучии граждан и поддержку различных категорий населения», цитирует «Прайм». Ничего конкретного о планах потратить 0,5% ВВП, или 500-580 млрд руб. на выплаты россиянам в правительстве не сказали. Но заметили, что каждый год власти реализуют «целый ряд мер социальной поддержки» и расширяют «перечень инструментов», в том числе различные выплаты и льготы.
- Как сообщило агентство Reuters, власти обсуждают выделение 500-580 млрд руб. (один источник говорит о 500 млрд, другой – о 0,5% ВВП, что равняется 580 млрд) на фоне массовых протестов и в качестве подготовки к выборам в Госдуму для поддержки россиян.
- По словам одного источника Reuters, президент Владимир Путин может объявить о новых мерах «в ежегодном выступлении перед высшими чиновниками». Скорее всего, имеется в виду послание Федеральному собранию, которое ориентировочно запланировано на 24-25 февраля (до этого фигурировала дата 23 февраля, но пресс-секретарь президента ее опроверг). В сообщении агентства также присутствует упоминание о марте.
- Агентство обратило особое внимание, что власти заговорили о дополнительной помощи россиянам на фоне массовых протестов, а также перед выборами в Госдуму, на которых партия «Единая Россия» может потерять часть мест в парламенте (Кремль, по информации источников, ставит результат для «ЕР» в 45% при явке 45%). Как отметил один из источников, помощь должна помочь россиянам «почувствовать, что власти знают об их финансовых проблемах и делают что-то, чтобы им помочь».
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- Кому будут выплачиваться деньги и как будет выглядеть пакет помощи, не сообщается. В 2020 году основную помощь получили дети с детьми – власти дважды выплачивали по 10 тыс. руб. на каждого ребенка с 3 до 16 лет, а также 5 тыс. руб. перед Новым годом. На этот раз часть денег может пойти на надбавку к пенсиям работающим пенсионерам и увеличение зарплат в госсекторе (от учителей, к примеру, во многом зависит организация выборов). Однако эти выплаты не компенсируют падение доходов в 2020 году, которое составило 3,5%.
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