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Повышением налогов россияне оплатят помощь Белоруссии

17 Сентября 2020 505 1 Экономика
Повышением налогов россияне оплатят помощь Белоруссии

Россия предоставит Белоруссии 1,5 млрд долларов в качестве кредита на 10 лет. Об этом рассказал российский министр финансов Антон Силуанов. Одновременно с выдачей кредита российское правительство решило повысить "табачные" акцизы на 20% и налог на добычу полезных ископаемых в 3,5 раза. Обе меры в сумме дадут 126 млрд руб. в 2021 году. На кредит Белоруссии по текущему курсу необходимо 112,5 млрд.

Реальная цена помощи для Белоруссии

  • Президент Владимир Путин пообещал своему коллеге Александру Лукашенко выделить новый кредит в размере 1,5 млрд долларов. Он не уточнил, из каких средств кредит будет выдан, но позднее, когда Госдума определила порядок его выдачи, стало понятно, что российское правительство залезет в резервы казначейства. По сути, это деньги федерального бюджета, которые ждут назначенного часа на счетах в банках.
  • По словам министра финансов Антона Силуанова, рублевый межгосударственный кредит на 500 млн долларов Россия выдаст Белоруссии в текущему году и еще один такой же будет перечислен в 2021-м. Также до конца года Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) предоставит Минску 500 млн долларов. Кредиты на общую сумму 1,5 млрд долларов Белоруссия получит на 10 лет по ставке чуть выше, чем та, по которой кредитуется сама Россия.
  • За счет этих денег Белоруссия покроет прежние обязательства перед Россией по долгу и процентам. До конца года они составляют 1 млрд долларов и еще 460 млн по линии Евразийского фонда. Взамен, как отметил Силуанов, Россия получит «стабильность финансов нашего партнера» и выполнение в полном объеме «обязательств перед нашими компаниями по поставкам энергоресурсов».
  • Поскольку деньги буквально будут извлечены из текущего бюджета, который и без того отягощен дефицитом в 4,7 трлн руб., Минфину необходимо будет компенсировать эти потери – либо за счет заимствований, с которыми все складывается не лучшим образом, либо за счет дополнительной фискальной нагрузки на российскую экономику. Надеясь занять недостающие средства, Минфин увеличивает и налоговую нагрузку.
  • С 1 января 2020 года на 20% увеличивается акциз на табачную продукцию, который принесет бюджету 70 млрд руб. (почти 1 млрд долларов), в 3,5 раза повышается НДПИ на удобрения и редкоземельные металлы (56 млрд руб.), идет обсуждение отмены льгот для нефтяников на 200 млрд руб. Также возможно повышение акциза на алкоголь на 3-8%, увеличение акцизов на моторное топливо, тарифов на госуслуги и сокращение льгот для россиян. Все это не только цена кризиса в экономике России, но и цена помощи соседним государствам.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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12:47 1 0
Анатолий:

труПинская стая шакалов.

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