Повышением налогов россияне оплатят помощь Белоруссии 505 1 Экономика

Россия предоставит Белоруссии 1,5 млрд долларов в качестве кредита на 10 лет. Об этом рассказал российский министр финансов Антон Силуанов. Одновременно с выдачей кредита российское правительство решило повысить "табачные" акцизы на 20% и налог на добычу полезных ископаемых в 3,5 раза. Обе меры в сумме дадут 126 млрд руб. в 2021 году. На кредит Белоруссии по текущему курсу необходимо 112,5 млрд.