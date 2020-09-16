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Путин заплатил по долгам Лукашенко. Кредит в 1,5 млрд долларов останется в России
16 Сентября 2020 612 0 Экономика
Президент Владимир Путин отказался тратить резервы на поддержку россиян, но по первому обращению выдал 1,5 млрд долларов президенту Белоруссии Александру Лукашенко, под которым закачалось кресло – народ Белоруссии больше не хочет видеть его президентом республики и протестует против его диктатуры с 9 августа. По данным источников в Минске, Лукашенко остался недоволен финансовой помощью, поскольку почти все деньги ему придется оставить в России.
На силовиков Путин денег не дал
- Президент Путин заставил Госдуму поломать голову и найти способ выдать Минску экстренный кредит в 1,5 млрд долларов, который не был запланирован в бюджете. Во вторник решение было найдено – деньги выделят через закон о муниципальных бюджетах, а на помощь тонущему режиму Лукашенко направят остатки на депозитах Минфина.
- Как утверждали источники в Минске, Лукашенко покинул Сочи недовольным помощью, которую ему предложили. И это неудивительно, поскольку кредит в 1,5 млрд долларов почти весь останется в России. С одной стороны, Минску требовалось реструктурировать кредит на 1 млрд долларов перед Россией до конца года. С другой – Минск должен «Газпрому» 300 млн долларов за поставки газа. Поэтому в лучшем случае Лукашенко увез с собой 200 млн долларов на выплаты силовикам и повышение зарплат рабочим.
- По словам члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, Путин устроил перекладывание денег из одного кармана России в другой карман. Аналитики АКРА также отметили, что сумма кредита точно соответствует объему платежей, которые Белоруссия должна была осуществить в период с августа по декабрь.
- Правда, по мнению аналитиков, кредит дает временную передышку: в 2021 году Минск должен выплатить по внешнему долгу 2,6 млрд долларов Китаю и России. Вероятность неплатежей по этому долгу может существенно вырасти из-за политического и экономического кризиса в Белоруссии, так как Минск не может больше занимать на внешних рынках.
- На текущий момент Белоруссия испытывает валютный голод – доходы от экспорта серьезно упали из-за внешнего спроса, забастовок и протестов, которые подрывают возможности компаний и банков исполнять свои обязательства. Золотовалютные резервы Белоруссии – а в них всего 3 млрд долларов живых денег – покрывают только три месяца импорта. Уже сейчас они, с точки зрения МВФ, на критически низком уровне.
- Ситуацию усугубляет массовое бегство IT-бизнеса из страны. Так, например, в 2019 году Парк высоких технологий, в котором трудятся 886 компаний, принес Белоруссии 2 млрд долларов экспортной выручки, или 5% от всего экспорта. Если бы не IT, в платежном балансе республики была бы дыра в 3,2 млрд долларов. Без IT-сектора республики ждет архаизация экономики и падение темпов роста. Следующий кредит Белоруссии будет еще труднее выплатить, чем текущие. Но Лукашенко всегда может рассчитывать на поддержку России – Москва за 26 лет его правления вложила в него 120 млрд долларов. Для России эти деньги навсегда потеряны.
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