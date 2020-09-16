Путин заплатил по долгам Лукашенко. Кредит в 1,5 млрд долларов останется в России 612 0 Экономика

Президент Владимир Путин отказался тратить резервы на поддержку россиян, но по первому обращению выдал 1,5 млрд долларов президенту Белоруссии Александру Лукашенко, под которым закачалось кресло – народ Белоруссии больше не хочет видеть его президентом республики и протестует против его диктатуры с 9 августа. По данным источников в Минске, Лукашенко остался недоволен финансовой помощью, поскольку почти все деньги ему придется оставить в России.