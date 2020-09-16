Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
16 СЕН, 17:28 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

16 СЕН, 17:28 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Путин заплатил по долгам Лукашенко. Кредит в 1,5 млрд долларов останется в России

16 Сентября 2020 612 0 Экономика
Путин заплатил по долгам Лукашенко. Кредит в 1,5 млрд долларов останется в России

Президент Владимир Путин отказался тратить резервы на поддержку россиян, но по первому обращению выдал 1,5 млрд долларов президенту Белоруссии Александру Лукашенко, под которым закачалось кресло – народ Белоруссии больше не хочет видеть его президентом республики и протестует против его диктатуры с 9 августа. По данным источников в Минске, Лукашенко остался недоволен финансовой помощью, поскольку почти все деньги ему придется оставить в России.

На силовиков Путин денег не дал

  • Президент Путин заставил Госдуму поломать голову и найти способ выдать Минску экстренный кредит в 1,5 млрд долларов, который не был запланирован в бюджете. Во вторник решение было найдено – деньги выделят через закон о муниципальных бюджетах, а на помощь тонущему режиму Лукашенко направят остатки на депозитах Минфина.
  • Как утверждали источники в Минске, Лукашенко покинул Сочи недовольным помощью, которую ему предложили. И это неудивительно, поскольку кредит в 1,5 млрд долларов почти весь останется в России. С одной стороны, Минску требовалось реструктурировать кредит на 1 млрд долларов перед Россией до конца года. С другой – Минск должен «Газпрому» 300 млн долларов за поставки газа. Поэтому в лучшем случае Лукашенко увез с собой 200 млн долларов на выплаты силовикам и повышение зарплат рабочим.
  • По словам члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, Путин устроил перекладывание денег из одного кармана России в другой карман. Аналитики АКРА также отметили, что сумма кредита точно соответствует объему платежей, которые Белоруссия должна была осуществить в период с августа по декабрь.
  • Правда, по мнению аналитиков, кредит дает временную передышку: в 2021 году Минск должен выплатить по внешнему долгу 2,6 млрд долларов Китаю и России. Вероятность неплатежей по этому долгу может существенно вырасти из-за политического и экономического кризиса в Белоруссии, так как Минск не может больше занимать на внешних рынках.
  • На текущий момент Белоруссия испытывает валютный голод – доходы от экспорта серьезно упали из-за внешнего спроса, забастовок и протестов, которые подрывают возможности компаний и банков исполнять свои обязательства. Золотовалютные резервы Белоруссии – а в них всего 3 млрд долларов живых денег – покрывают только три месяца импорта. Уже сейчас они, с точки зрения МВФ, на критически низком уровне.
  • Ситуацию усугубляет массовое бегство IT-бизнеса из страны. Так, например, в 2019 году Парк высоких технологий, в котором трудятся 886 компаний, принес Белоруссии 2 млрд долларов экспортной выручки, или 5% от всего экспорта. Если бы не IT, в платежном балансе республики была бы дыра в 3,2 млрд долларов. Без IT-сектора республики ждет архаизация экономики и падение темпов роста. Следующий кредит Белоруссии будет еще труднее выплатить, чем текущие. Но Лукашенко всегда может рассчитывать на поддержку России – Москва за 26 лет его правления вложила в него 120 млрд долларов. Для России эти деньги навсегда потеряны.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россияне получат газ бесплатно. «Газпром» начинает «социальную пятилетку»

Россияне получат газ бесплатно. «Газпром» начинает «социальную пятилетку»
Экономика

Германия заплатит 1 млрд евро за снятие санкций США с «Северного потока-2»

Германия заплатит 1 млрд евро за снятие санкций США с «Северного потока-2»
Экономика

Власти «секретно» повышают налоги. Решение примут уже сегодня

Власти «секретно» повышают налоги. Решение примут уже сегодня
Экономика 3

Минфин нашел крайних. За пандемию заплатит одна категория граждан

Минфин нашел крайних. За пандемию заплатит одна категория граждан
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе

В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе

В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода

В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода

Новости дня

17:02 Премьер РФ подтвердил повышение акцизов на сигареты Премьер РФ подтвердил повышение акцизов на сигареты
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15:45 Песков ответил на слова главы ЕК о "Северном потоке - 2" Песков ответил на слова главы ЕК о "Северном потоке - 2"
14:51 Глава ЕК: блокировка СП-2 не изменит поведения России Глава ЕК: блокировка СП-2 не изменит поведения России
13:44 Песков оценил влияние коронавируса на экономику России Песков оценил влияние коронавируса на экономику России
13:25 Германия предложила США сделку по "Северному потоку - 2" Германия предложила США сделку по "Северному потоку - 2"
13:02 ВОЗ не фиксирует увеличение случаев инфицирования COVID-19 в России ВОЗ не фиксирует увеличение случаев инфицирования COVID-19 в России
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:21 За сутки в России выявлено 5670 случаев инфицирования коронавирусом За сутки в России выявлено 5670 случаев инфицирования коронавирусом

Узнай, страна!

16:14 В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
15:44 В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода
15:14 В Приморье начались ходовые испытания первого российского «зеленого» танкера «Владимир Мономах» В Приморье начались ходовые испытания первого российского «зеленого» танкера «Владимир Мономах»
15 СЕН, 14:25 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020
15 СЕН, 13:30 На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России
15 СЕН, 12:08 В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
14 СЕН, 18:33 В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате
14 СЕН, 18:08 В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России
14 СЕН, 17:39 В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня
11 СЕН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter