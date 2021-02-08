Повышать пенсии Кремлю мешают кризисы в мировой экономике 328 1 Экономика

Мировые экономические кризисы мешают российским властям повышать пенсии. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Он назвал кризисы «негативными периодами» и «черными полосами» и подчеркнул: президент «неоднократно говорил», что правительству надо «еще работать и работать» в плане пенсионного обеспечения.