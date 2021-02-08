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Повышать пенсии Кремлю мешают кризисы в мировой экономике
8 Февраля 2021 328 1 Экономика
Мировые экономические кризисы мешают российским властям повышать пенсии. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Он назвал кризисы «негативными периодами» и «черными полосами» и подчеркнул: президент «неоднократно говорил», что правительству надо «еще работать и работать» в плане пенсионного обеспечения.
На большие пенсии можно не рассчитывать
- Низкие пенсии россиян в Кремле объяснили «мировыми кризисами». Именно они, по словам пресс-секретаря президента, «тормозят нас в желании повышать благосостояние пенсионеров». Однако в вопросе повышения благосостояния пенсионеров «проделан огромный путь», приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.
- Согласно данным Минтруда, в начале 2021 года россияне получали страховую пенсию по старости в размере 17 443 рублей при условии, что они не работали (у работающих пенсионеров выплаты ниже, поскольку они не индексируются). С 1 января пенсии неработающим пенсионерам были проиндексированы на 6,3%, или на 1039 рублей.
- В Кремле признают – этого недостаточно. Президент «неоднократно говорил», что в вопросе пенсионного обеспечения властям надо «еще работать и работать». При этом россиянам не следует рассчитывать на резкий рост пенсий. «Скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии не представляется возможным», – сказал Песков.
- Дело в том, что властям мешают «какие-то негативные периоды, черные полосы в развитии». «Говоря о черных полосах, я имею в виду мировые экономические кризисы, такие глобальные ситуации, как нынешняя пандемия», – объяснил пресс-секретарь президента.
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- Если вычесть из роста пенсий в 6,3% уровень инфляции, то получится, что реальная пенсия увеличилась только на 1,4%. Это 230 руб. в месяц, что гораздо меньше заявленной тысячи. Как показал опрос НПФ Сбербанка, россияне хотели бы получать на пенсии около 45,6 тыс. руб. Ровно столько им хватило бы на собственное жилье, качественную медицину, полноценное питание, заслуженный отдых, хобби и спорт. Но сегодня они получают только треть от желаемой суммы.
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