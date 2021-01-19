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Пенсионная система не справится. Россияне хотят получать на пенсии 45 тысяч рублей

19 Января 2021 229 5 Экономика
Пенсионная система не справится. Россияне хотят получать на пенсии 45 тысяч рублей

Россияне в возрасте 45-60 лет назвали размер достойной пенсии. В среднем по стране он составляет 45,6 тыс. руб., свидетельствуют данные опроса НПФ Сбербанка. Между тем, реальный размер средней пенсии в России сейчас равняется 17,4 тыс. руб. Согласно конвенции Международной организации труда, на пенсии граждане должны получать замещение не менее 40% от утраченного заработка. Но в России этот показатель лишь немного превышает 30%.

Невыполнимые пенсионные запросы россиян

  • Опрос НПФ Сбербанка проводился среди россиян в возрасте 45-60 лет, которым в ближайшие годы предстоит выходить на пенсию, пишут «Известия». Участники опроса назвали среднюю сумму пенсии в 45,6 тыс. руб. в месяц из расчета, что этих денег должно хватить на собственное жилье, качественную медицину, полноценное питание, заслуженный отдых, хобби и спорт.
  • При этом опрос показал, что жители Москвы оценивают достойную пенсию в 65,1 тыс. руб., жители Владивостока – в 57,1 тыс. руб., а Санкт-Петербурга – в 55,4 тыс. Наименее притязательными оказались жители Рязани – им достаточно 38,5 тыс. руб., а также жители Ульяновска – 38,6 тыс., Астрахани – 38,8 тыс. и Пензы – 39,9 тыс.
  • Тем не менее запросы абсолютно всех опрошенных граждан в два-три раза превышают актуальный размер средней пенсии – 17,4 тыс. руб. по России и 20,2 тыс. в Москве. Из этого можно сделать вывод, что россияне понимают нереальность своих запросов и будут жить на пенсии примерно в три раза хуже, чем рассчитывают.
  • Согласно Международной организации труда, пенсия должна составлять не менее 40% от утраченного заработка. В России коэффициент замещения меньше – 0,3 (вместо 0,4). Доцент Московского университета им. Витте Кирилл Парфенов рассчитал, что москвичи хотят пенсии со шведским коэффициентом замещения (0,62), а жители Рязани желают получать на пенсии даже больше, чем во время трудовой деятельности – 1,1.

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  • По мнению эксперта, это делает результаты опроса «абсолютно парадоксальными». Ни одна, даже самая совершенная пенсионная система, не сможет обеспечить выполнение подобных запросов, отметил Парфенов. Он добавил, что россиянам нужно было раньше задумываться о том, как они будут жить на пенсии и заранее начинать откладывать «на старость». Правда, он же признает – для большинства россиян это практически невозможно.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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11:21 0 0
доверчивая 1гла:

Хотя бы эти 10 рублей платили и на этом спасибо .....

11:11 0 0
вёсны уродов:

поживём увидим

11:03 0 0
Шiрик:

это не про нас

10:54 0 0
Mr. Pizdovsky:

Hi !

10:53 0 0
Тарас Бульба:

вряд ли тут читают это пенсионеры у которых пенсия меньше 17,4 тыс. руб, можно было бы почитать их комментарии

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