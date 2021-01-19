Пенсионная система не справится. Россияне хотят получать на пенсии 45 тысяч рублей 229 5 Экономика

Россияне в возрасте 45-60 лет назвали размер достойной пенсии. В среднем по стране он составляет 45,6 тыс. руб., свидетельствуют данные опроса НПФ Сбербанка. Между тем, реальный размер средней пенсии в России сейчас равняется 17,4 тыс. руб. Согласно конвенции Международной организации труда, на пенсии граждане должны получать замещение не менее 40% от утраченного заработка. Но в России этот показатель лишь немного превышает 30%.