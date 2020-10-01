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Налоговой открыли тайну банковских счетов россиян
1 Октября 2020 1431 0 Экономика
В России перестанет существовать такое понятие, как «банковская тайна». Правительство решило отменить краеугольный принцип взаимодействия банков с клиентами и собирается предоставить неограниченный доступ к счетам россиян. По замыслу властей, пристальный налоговый контроль за всеми поступлениями на счета граждан со стороны налоговой необходим для вывода экономики из тени. При этом в правительстве заверили, что нарушение банковской тайны никак не затронет добросовестных налогоплательщиков.
Теперь все россияне на прицеле
- Со следующего года Федеральная налоговая служба будет знать все о движении средств на счетах россиян. Правительство решило «расширить возможности» фискального ведомства и, как пишет РБК, включило это «расширение» в законопроект об «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики», который поступил на утверждение в Госдуму. Шансы на то, что депутаты защитят банковскую тайну россиян, равняются нулю.
- Правительство бывшего налоговика Михаила Мишустина проводит его волю и убеждает, что добросовестные налогоплательщики не пострадают от этой меры. Напротив, она поможет обелить экономику. Вместе с тем, надо отметить, Минфин предоставляет откуп всем владельцам офшоров в России – за 5 млн руб. уйти от любых налогов и спать спокойно. Более того, состоятельные россияне избавляются от необходимости декларировать свои доходы и предоставлять сведения о них в налоговую.
- До сегодняшнего дня налоговая и с сохранением банковской тайны имела широкие полномочия. ФНС получала сведения об открытии и закрытии счетов и депозитов физлиц, индивидуальных предпринимателей и компаний, а с 1 апреля 2020 года – об открытии и закрытии электронных кошельков. Также банки предоставляют налоговой справки о наличии у клиентов счетов, вкладов и остатках на них или операциях за конкретный период. Эту информацию налоговая была вправе запрашивать, но только мотивированно – в рамках проверок.
- По мнению экспертов, новая инициатива направлена на то, чтобы налоговая смогла запрашивать данные о счетах россиян в банках без повода в виде камеральной налоговой проверки. Этого ведомство добивалось с лета 2018 года. Однако Минфин и Центробанк тогда защищали банковскую тайну как основу банковской системы. Но в условиях кризиса Минфин и ЦБ, видимо, прогнули.
- Законодательное оформление обмена данными между ЦБ и ФНС позволит налоговикам получать все данные о счетах россиян в любое удобное для них время и без конкретного повода в виде проверки. На этом настаивал бывший глава ФНС, а ныне премьер Михаил Мишустин, который теперь добился своего. Отслеживая движение средств, налоговики будут точечно выхватывать людей, и устраивать проверки. Так налоговая уже работает с юрлицами и последние от этого далеко не в восторге.
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