Налоговой открыли тайну банковских счетов россиян 1431 0 Экономика

В России перестанет существовать такое понятие, как «банковская тайна». Правительство решило отменить краеугольный принцип взаимодействия банков с клиентами и собирается предоставить неограниченный доступ к счетам россиян. По замыслу властей, пристальный налоговый контроль за всеми поступлениями на счета граждан со стороны налоговой необходим для вывода экономики из тени. При этом в правительстве заверили, что нарушение банковской тайны никак не затронет добросовестных налогоплательщиков.