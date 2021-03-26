Послушать Путина за миллион рублей. Петербургский форум объявил расценки 499 0 Политика

Президент Владимир Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, который пройдет 2-5 июня впервые после начала пандемии. Послушать президента в зале и получить доступ в зону делового общения можно почти за миллион рублей, а именно за 960 тыс. руб.