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Послушать Путина за миллион рублей. Петербургский форум объявил расценки
26 Марта 2021 499 0 Политика
Президент Владимир Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, который пройдет 2-5 июня впервые после начала пандемии. Послушать президента в зале и получить доступ в зону делового общения можно почти за миллион рублей, а именно за 960 тыс. руб.
Миллион за возможность лицезреть президента
- На сайте Петербургского международного экономического форума, который состоится в этом году 2-5 июня, появились расценки для участников. Стандартный пакет подорожал больше чем вдвое – с 350 тыс. руб. в 2019 году до 840 тыс. руб. в этом году. При этом он не позволяет посетить сессию с президентом Путиным и зону делового общения после нее.
- Точно так же стал дороже премиальный пакет участника – с 410 тыс. руб. он вырос до 960 тыс. руб. Он отличается от стандарта только тем, что дает право на посещение пленарного заседания с Путиным и проход в зоны делового общения.
- В этом году Путин выступит на площадке очно, а не по видеосвязи. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что представить себе форум без Путина невозможно.
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- По информации «Открытых медиа», форум в этом году посетит в четыре раза меньше участников, чем в 2019 году – около 5 тыс. человек. Большинство приедет из России. Для сравнения: в 2019 году в мероприятии приняли участие 19 тыс. человек из 145 стран. Среди них было 1300 гостей в статусе глав компаний.
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