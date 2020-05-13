По экономике России прозвонил колокол. Чубайс предрек апокалипсис 390 0 Экономика img_copyright

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступил в Московской школе управления «Сколково» и рассказал о единственном выходе из текущего кризиса для России. Этим выходом, по мнению топ-менеджера госкорпорации, должна стать инновационная экономика. Россия больше не может опираться на топливно-энергетический комплекс, который до сих пор давал существенную часть ВВП, бюджета и экспорта.