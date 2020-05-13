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По экономике России прозвонил колокол. Чубайс предрек апокалипсис

13 Мая 2020 390 0 Экономика
По экономике России прозвонил колокол. Чубайс предрек апокалипсис
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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступил в Московской школе управления «Сколково» и рассказал о единственном выходе из текущего кризиса для России. Этим выходом, по мнению топ-менеджера госкорпорации, должна стать инновационная экономика. Россия больше не может опираться на топливно-энергетический комплекс, который до сих пор давал существенную часть ВВП, бюджета и экспорта.

Сменить становой хребет

  • Падение цен на энергоносители катастрофично для России. По словам Чубайса, ТЭК формирует 20% ВВП России, 40% ее бюджета и 60% экспорта. «Это становой хребет. Он под риск попал», – сказал глава «Роснано» и призвал ради национальной безопасности изменить структуру экономики.
  • «Кризис должен прозвучать набатным колоколом», – заявил Чубайс. По его мнению, Россия должна заняться инновационной экономикой. Если, конечно, она сделает «фундаментальный вывод». Главная задача для России – пересмотреть свое отношение к инновационной экономике.
  • В частности, надо изменить корпоративное законодательство, закон об акционерных обществах, который был написан 20 лет назад. Также Чубайс считает, что надо переписывать Налоговый кодекс. Потому что «мир уехал далеко вперед». Необходимо пересматривать и систему образования, которая должна готовить предпринимателей.
  • «Технологическое предпринимательство рождать должно. Никто образованию такие задачи не ставил никогда», – подчеркнул Чубайс. По мнению главы «Роснано», России также нужна индустрия прямых инвестиций. Поскольку прямые инвестиции – и есть развитие инновационной экономики.
  • Корпорация «Роснано» была образована на основе «Российской корпорации нанотехнологий» в 2011 году, созданной, в свою очередь, в 2007 году по указу президента Владимира Путина. За это время корпорация получила 400 млрд руб. (около 16 млрд долларов на момент выдачи) из бюджета России. Ни одного масштабного проекта, который бы окупил вложенные инвестиции в корпорацию, «Роснано» не произвела.
  • Прямые иностранные инвестиции в Россию достигли пика с 2,714 млрд долларов в 2000 году до 74,783 млрд долларов в 2008 году. В 2013 году они, по данным ЦБ, составляли 69,219 млрд долларов. После вмешательство России во внутреннюю политику Украины они рухнули до 6,853 млрд долларов в 2015 году. В 2019 году они составляли 25,915 млрд долларов.

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Редакция "Капитала Страны"

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