Плохие долги банков достигли размера Фонда национального благосостояния 207 1 Экономика

Российские банки накопили рекордный объем сомнительных долгов. На конец ноября 2020 года он достиг 8,8 трлн руб. – эта сумма равняется ликвидной части Фонда национального благосостояния. Об этом пишут аналитики Райффайзенбанка, отмечая, что в случае необходимости кредитные организации не смогут покрыть плохие кредиты за счет резервов, которых у них всего 2-3 трлн руб.