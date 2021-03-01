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Плохие долги банков достигли размера Фонда национального благосостояния

1 Марта 2021 207 1 Экономика
Плохие долги банков достигли размера Фонда национального благосостояния

Российские банки накопили рекордный объем сомнительных долгов. На конец ноября 2020 года он достиг 8,8 трлн руб. – эта сумма равняется ликвидной части Фонда национального благосостояния. Об этом пишут аналитики Райффайзенбанка, отмечая, что в случае необходимости кредитные организации не смогут покрыть плохие кредиты за счет резервов, которых у них всего 2-3 трлн руб.

Банки копят плохие долги

  • Центробанк до 1 июля 2021 года ввел послабления в регулировании для российских банков. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса. Откладывать отмену щадящего режима ЦБ не намерен, заявила 18 февраля глава регулятора Эльвира Набиуллина. И на это есть причины – по итогам 2020 года объем просроченных кредитов у российских банков увеличился на 572 млрд руб. и вырос до 4,093 трлн.
  • В 2020 году, согласно данным ЦБ, которые приводит портал finanz.ru, корпоративные заемщики не вернули банкам 349 млрд руб., а физлица – 168 млрд. Также друг другу банки просрочили выплаты на 59 млрд руб. В январе 2021 года общая просрочка в банковской системе выросла до 4,152 трлн.
  • Но, как пишут аналитики Райффайзенбака, проблемных ссуд гораздо больше. Если учесть все сомнительные, проблемные и безнадежные кредиты, то на конец ноября их объем достигал 8,8 трлн руб. Это 13% от всех кредитов, которые выдали банки (67 трлн руб.). Таким образом, все плохие долги банков сравнялись с объемом Фонда национального благосостояния – главной «кубышки» властей.
  • При этом около 3,2 трлн руб. находятся на балансах банков, отправленных на санацию, а еще 5,6 трлн руб. – равномерно распределены по банковской системе. Если учесть, что общий объем резервов банков составляет 2-3 трлн руб., то половина от этой суммы ничем не защищена. Более того, какая-то часть плохих долгов может быть не отражена в отчетности, считают аналитики.
  • Это может стать проблемой после того, как ЦБ отменит послабления, введенные весной 2020 года в связи с пандемией. В частности, банкам снова придется соблюдать надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость. Кроме того, придется ухудшить оценку качества обслуживания долга для пострадавших отраслей.

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  • В результате с отменой послаблений ЦБ финансовые результаты банков ухудшатся, и они начнут компенсировать упущенные процентные доходы из-за неплатежей за счет повышения комиссий, считает доцент лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Сергей Зубов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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19:41 0 0
Александр Н:

получил сегодня СМС от Сбера ( как их постоянному клиенту ну типа они мне уже много лет пенсию на карточку перечисляют ) на кредит до миллиона на 3 года под смешные 23.9% годовых.. теперь вот сижу и голову ломаю что мне выгодней Взять и не отдавать или Не брать чтоб не отдавать.. дилемма однако

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