План спасения экономики России опубликован. Кризис затянется до конца 2021 года 624 0 Экономика img_copyright

План восстановления российской экономики готов и скоро будет предложен президенту Владимиру Путину. Он предполагает три этапа, которые будут реализованы до конца 2021 года. Согласно документу, санитарно-эпидемиологические ограничения сохранятся в 70% регионов России до конца третьего квартала текущего года, то есть до октября. Непосредственно к восстановлению экономика перейдет в конце 2020 года – начале 2021-го. Снижение безработицы и возвращение доходов граждан на уровень 2019 года можно будет ожидать не раньше, чем через год. Что для этого будет делать правительство – неясно.