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План спасения экономики России опубликован. Кризис затянется до конца 2021 года
20 Мая 2020 624 0 Экономика
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План восстановления российской экономики готов и скоро будет предложен президенту Владимиру Путину. Он предполагает три этапа, которые будут реализованы до конца 2021 года. Согласно документу, санитарно-эпидемиологические ограничения сохранятся в 70% регионов России до конца третьего квартала текущего года, то есть до октября. Непосредственно к восстановлению экономика перейдет в конце 2020 года – начале 2021-го. Снижение безработицы и возвращение доходов граждан на уровень 2019 года можно будет ожидать не раньше, чем через год. Что для этого будет делать правительство – неясно.
Нагромождение цифр без обещаний
- Первый этап в плане правительства называется «стадией адаптации». Он охватит второй и третий квартал текущего года, время с мая по октябрь. Своей целью правительство видит стабилизацию ситуации в пострадавших отраслях и предотвращение распространения рецессии. Власти исходят из того, что в 70% субъектов России экономика будет частично закрыта в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Для многих предприятий будут сохраняться ограничения. Но правительству ничего не нужно делать –все уже сделано в рамках первых пакетов помощи гражданам и экономике.
- Второй этап назван «стадией восстановления экономики». К нему власти перейдут с октября 2020 года по апрель 2021-го. Именно в этот период правительство собирается предпринять некие усилия по восстановлению экономического роста и доходов граждан. Однако 20% субъектов России все еще будут соблюдать режим ограничения по нормам Роспотребнадзора. Тем не менее полноценно заработает торговля, сфера услуг, туристический бизнес и образовательные учреждения. К апрелю 2021 года правительство надеется снизить безработицу до уровня 2019 года и поднять доходы граждан на 98% от показателя того же года.
- На третьем этапе, который носит амбициозное название «стадия активного роста» и пройдет с апреля по октябрь 2021 года, Россия должна выйти на устойчивые темпы роста. Только в этот период экономика страны полноценно откроется. Безработица будет снижена до 5%, доходы вырастут на 2,5%, рост ВВП составит так же не менее 2,5% в годовом исчислении. План содержит и другие бессмысленные цифры, с которыми стоит ознакомиться, чтобы понять фактуру плана: рост инвестиций в основной капитал не менее 4,5%, рост несырьевого экспорта не менее 5%, рост индекса обрабатывающей промышленности не менее 3%, рост розничного товарооборота не менее 4%, рост объема платных услуг населению не менее 3%.
- Правительство должно представить этот план президенту Путину 1 июня. Над ним работал вице-премьер Андрей Белоусов, который был временно исполняющим обязанности главы правительства во время болезни коронавирусом Михаила Мишустина. О содержании плана стало известно после совещания правительства 18 мая, материалы с которого опубликовало агентство «Интерфакс».
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