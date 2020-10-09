План Набиуллиной сработал. Рубль подорожал до максимума за неделю 331 0 Экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не дала российской валюте пробить отметку в 80 руб. за доллар и упасть в пропасть за ней. Слабеющий рубль немедленно положили под капельницу интервенций – ЦБ достал из резервов 2,4 млрд долларов и уже через неделю после начала интенсивной терапии рубль стал приходить в себя – резко укрепился к доллару и евро.