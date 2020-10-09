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План Набиуллиной сработал. Рубль подорожал до максимума за неделю
9 Октября 2020 331 0 Экономика
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не дала российской валюте пробить отметку в 80 руб. за доллар и упасть в пропасть за ней. Слабеющий рубль немедленно положили под капельницу интервенций – ЦБ достал из резервов 2,4 млрд долларов и уже через неделю после начала интенсивной терапии рубль стал приходить в себя – резко укрепился к доллару и евро.
Рубль выздоравливает
- По итогам сентября рубль получил статус худшей валюты развивающихся стран – за месяц «деревянный» потерял около 7%, а с начала года –25% стоимости. Правительству было, с одной стороны, выгодно зарабатывать на девальвации – Фонд национального состояния, хранящийся в валюте, вырос на полтриллиона рублей, а обесценение курса российской валюты на 1 рубль к доллару давало бюджету 120-140 млрд руб. дополнительных поступлений. Но, с другой стороны, неконтролируемая девальвация раскручивала инфляцию, била по доходам граждан и ставила крест на экономическом росте.
- Поэтому ЦБ, дав Минфину заработать в совокупности около 1 трлн руб. в сентябре за счет девальвации, объявил с 1 октября план интервенций: до конца года регулятор будет продавать дополнительно валюты на 2,9 млрд руб. в день. В общей сложности продажи составят 5,3 млрд руб., что в 3,5 раза больше интервенций в сентябре, когда рубль падал.
- У Минфина тоже проснулась совесть – ведомство с 7 октября по 6 ноября согласилось продать валюты на 126 млрд руб., или в 2,3 раза больше, чем в сентябре. Таким образом, Минфин поделится заработком из ФНБ в полтриллиона рублей. При этом в сентябре ведомство продавало валюты вдвое меньше – на 2,5 млрд руб.
- Также к операции по спасению загибающегося рубля подключили крупнейшие госмонополии – «Роснефть», «Газпром» и «Алроса», которые должны менять валютную выручку на рубли. В результате только от ЦБ и Минфина рубль получил поддержку на 11,1 млрд руб. в день. И, как сразу заметили участники рынка, с аргументом на 11 млрд руб. не поспоришь – рубль укрепился до 77,3 к доллару и до 90,9 к евро.
- Повезло рублю и с нефтью – из-за забастовки в Норвегии, охватившей 6 из 10 месторождений, добыча в стране упадет на 900 тыс. баррелей, что подстегнуло цены на Brent до 42,8 доллара. Благодаря этому рубль, по прогнозу аналитиков Сбер CIB, может укрепиться до 77 за доллар. Но в конце октября российские компании снова начнут выплачивать дивиденды, а получатели выплат будут выводить их за рубеж, обменивая рубли на валюту. Это снова заставит побеспокоиться о самочувствии рубля.
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