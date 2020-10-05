ЦБ бросился спасать рубль – не помогло. Минфин готовит подкрепление 813 0 Экономика

Центробанк объявил о своей экстренной помощи рублю в конце сентября, когда российская валюта в свободном плавании заплыла далеко за буйки и приблизилась к 80 за доллар и к 94 за евро. Из резервов пришлось достать 2,4 млрд долларов от продажи Сбербанка и с 1 октября каждый день дополнительно выбрасывать на биржу валюты на 2,9 млрд руб. Но уже 2 октября стало понятно, что увеличение продаж почти вдвое – до 5,3 млрд – не особо помогает рублю укрепиться. В итоге к спасению утопающего рубля правительство подключило Минфин.