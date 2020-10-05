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ЦБ бросился спасать рубль – не помогло. Минфин готовит подкрепление
5 Октября 2020 813 0 Экономика
Центробанк объявил о своей экстренной помощи рублю в конце сентября, когда российская валюта в свободном плавании заплыла далеко за буйки и приблизилась к 80 за доллар и к 94 за евро. Из резервов пришлось достать 2,4 млрд долларов от продажи Сбербанка и с 1 октября каждый день дополнительно выбрасывать на биржу валюты на 2,9 млрд руб. Но уже 2 октября стало понятно, что увеличение продаж почти вдвое – до 5,3 млрд – не особо помогает рублю укрепиться. В итоге к спасению утопающего рубля правительство подключило Минфин.
Двойная поддержка для тонущего «деревянного»
- После того как рубль подешевел за последнюю неделю сентября на 3 рубля к доллару власти обеспокоились последствиями девальвации. ЦБ объявил, что с 1 октября по 30 декабря он продаст еще 2,4 млрд долларов на бирже. Ежедневно будет реализовываться валюты на 2,9 млрд руб. сверх того, что и так было в плане – 2,4 млрд. Поначалу рынок отреагировал положительно, но уже к 5 октября все скатилось почти к прежним значениям – доллар стоит 78,8 руб., евро – 92,69.
- В связи с этим Минфин решил с 7 октября по 6 ноября продать валюты на 126 млрд руб., или в 2,3 раза больше, чем в сентябре, когда рубль девальвировался на 7%. Каждый день Минфин будет приходить на биржу с валютой на сумму 5,8 млрд руб. В последний месяц – с 7 сентября по 6 октября – Минфин продавал валюту вдвое меньше – на 2,5 млрд руб.
- Поддержать рубль валютой Минфину позволят нефтегазовые доходы, которые в октябре должны вырасти до 76,6 млрд руб. Согласно бюджетному правилу, Минфин должен складывать сверхдоходы от нефти и газа в Фонд национального благосостояния. Но на этот раз будет сделано исключение.
- В результате общий объем продаж валюты со стороны ЦБ и Минфина увеличится на бирже до 11,1 млрд руб. в день. Поддержка будет чуть больше, чем в марте, когда ЦБ продал 1,1 млрд долларов валюты, но меньше, чем в июле, когда продажи достигли 1,8 млрд долларов.
- Совместные усилия Минфина и ЦБ должны стабилизировать рубль и купировать риски дальнейшей девальвации. Обесценение российской валюты на 1 руб. к доллару дает бюджету до 140 млрд руб. дополнительных доходов, но приводит к неконтролируемому всплеску инфляции и росту цен практически на все. Поэтому власти постараются удерживать рубль в комфортном для них коридоре – 75-80 руб. за доллар.
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