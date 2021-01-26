Парк или новый дом?

Пока застраиваются пустыри и сносятся аварийные здания – никаких претензий у жителей действия строителей не вызывают. Другое дело, когда люди лишаются куска собственной придомовой территории или целиком близлежащего парка.

Бессистемная застройка мегаполисов получила широкое распространение в конце «лихих 90-х». За прошедшие годы, казалось бы, местные власти могли бы уже навести порядок в этом вопросе, но куда не посмотри – всюду недовольные поведением застройщиков люди. Например, в Омске в конце нулевых был скандал с поджогами памятников зодчества и жилых домов, «мешавших» застройщикам осваивать приглянувшиеся участки – человеческих жертв не случилось лишь чудом. А затем застройщики вырубили половину березовой рощи, где отдыхали горожане. Что характерно, запрет вырубки оставшуюся часть рощи не спас – березы начали желтеть и сохнуть. Проверка прокуратуры обнаружила ядовитую жидкость, введенную в сквозные отверстия в стволах.

В наши дни ситуация обстоит ни чуть не лучше. В 2019 году в Томске была некрасивая история, связанная с незаконной застройкой исторического центра – один из утраченных в процессе застройки домов входил в программу «Сохранение деревянного зодчества», но статуса не имел и на государственную охрану поставлен не был.

Аналогичная ситуация сложилась в Новосибирске: рядом с Шевченковским жилмассивом, в пойме реки Каменка есть зеленая территория, которая в 2ГИС отмечена как «Аллея городов». Здесь на бесплатном футбольном поле проходят соревнования регбистов и футболистов, спортсмены занимаются бегом, а пенсионеры – скандинавской ходьбой, и в зимнее время люди целыми семьями катаются на лыжах или идут на каток. Однако официального паркового статуса территория площадью 5,6 га не имеет, и в ближайшее время на ней могут вырасти 28-этажные жилые дома. И это несмотря на то, что через участок проходят центральные тепловые коммуникации, которые городу, возможно, понадобится переносить. Напомним, что в начале года Новосибирск внезапно обогнал по показателям загрязнения воздуха даже Челябинск. В таких обстоятельствах лишать город редкого зеленого островка – крайне странно, но у местных властей, очевидно, свои представления о норме.

В частности в Красноярке еще в 2007 году городские леса передали из лесного фонда страны в распоряжение города, а совет депутатов принял новые правила застройки. В итоге статус леса сохранили немногим более половины лесов. И пару лет спустя статистика констатировала, что количество рекреационных зон в Красноярске уже не соответствует количеству жителей. Сейчас городские власти пытаются спасать ситуацию, вводя понятие «зеленого пояса» вокруг города. Но при этом зеленые насаждения все также продолжают вырубаться, в этом году власти затеяли перевод федеральных земель, на которых расположено антенное поле рядом с Ботаническим и военный городок на Малиновского, в краевую собственность с последующей застройкой.

По мнению экологов, чем больше высотных зданий появляется в городе, тем сложнее в нем дышать. Так, при увеличении плотности застройки на 10%, уровень загрязнения вырастает в два раза.

Станет ли проблема застройки зеленой территории в пойме реки Каменки еще одним поводом для активации протестных настроений жителей Новосибирска – покажет время. А пока застройщик не приступил к работам – в ситуации должны разобраться надзорные органы, проверив соблюдение норм природоохранного законодательства при возможной застройке или степень безопасности будущих жилых объектов.