Ответ троллю: как бороться с кибербуллингом

Интернет-травля, или кибербуллинг – это, к сожалению, реальность наших дней, и он существенно отличается от тех видов травли, которые существовали раньше.

Во-первых, он не прекращается никогда. Из школы или с работы, где вас травят, можно уйти. Уровень вовлеченности в сеть в современном обществе очень велик: лишь у немногих до сих пор нет аккаунта в Facebooke или в Вконтакте, молодежь активно использует TikTok и Instagram. Это часть обыденной жизни, от которой очень трудно, почти невозможно отказаться – а значит, вас достанут в любой момент дня и ночи. Грубые, оскорбительные сообщения в комментариях, в директе, в мессенджерах сыплются жертвам кибербуллинга постоянно. И прекратить это очень сложно – в большинстве случаев для этого надо покинуть сеть навсегда.

Во-вторых, если при реальной травле жертва знает своего врага в лицо или хотя бы подозревает его – то здесь все намного сложнее. Установить личность «преступника» очень трудно – все скрыты за никами, за фейковыми аккаунтами. Мы говорим «преступник», потому что последствия травли для жертвы могут быть просто чудовищными: человек медленно сползает в депрессию, в любом подозревает врага, известны случаи, когда буллинг заканчивался самоубийством жертвы. В-третьих (и это тоже важно), спрятавшись за сетевой анонимностью, люди позволяют себе гораздо больше, чем позволили бы в реальности. Вряд ли кто-то среди бела дня способен просто подойти к другому человеку и начать его избивать. В интернете все иначе: здесь обычно никто не стесняется в выражениях, сыпя угрозами, будучи свято уверенными, что это «всего лишь слова».

Печально, что этот же самый довод жертвам кибербуллинга приводят те, кто должен бы их поддержать. «Это же всего лишь слова», «не обращай внимания», - все эти фразы говорятся с самыми благими намерениями, но на самом деле они способны лишь усугубить ситуацию. Жертва, и без того издерганная, начинает думать, что она неадекватна в своих реакциях, невероятно обидчива и все преувеличивает, а значит, «какая-то не такая». Между тем ученые в ходе многолетних экспериментов выяснили, что наш мозг воспринимает оскорбления и словесную агрессию ровно так же, как агрессию физическую – таким образом, вред от «всего лишь слов» ровно тот же, который можно нанести побоями. Но ведь ни один нормальный человек не станет советовать тому, кого избили, «просто не обращать внимания»?

Кибербуллинг – очень серьезная и болезненная проблема для современного общества. И хотя считается, что чаще всего с ней сталкиваются подростки, жестокие анонимы могут добраться буквально до любого человека по любому поводу. Занимаясь кибербуллингом, они выплескивают на вас свою неудовлетворенность жизнью, свою жажду власти, компенсируют незначительность в собственных глазах или в глазах значимых для них людей. По сути, для этого им даже не нужен повод – им может стать даже невинный смайлик. Как защитить себя от подобных вещей? Соблюдайте меры предосторожности: не держите в открытом доступе личную информацию, по которой вас легко найти – адрес, номер телефона для мессенджеров. Не вступайте с агрессором в переписку, не пытайтесь ему ничего объяснять. В соцсетях есть кнопка «бан» - пользуйтесь ею без сожалений, не боясь никого обидеть. Ваш душевный покой должен находиться на первом месте. Если не помогает ни игнорирование, ни бан – обращайтесь к администраторам сети, делайте скриншоты сообщений и пишите заявление в полицию. О том, что вы туда обратились, можно написать пост – чтобы агрессор знал, что его действия не останутся безнаказанными.

Самое же главное – попробуйте извлечь пользу из ситуации. Дело в том, что люди, занимающиеся кибербуллингом, «чуют» слабость, склонность к позиции жертвы. И здесь надо понимать: нам больно от того, что мы относим непосредственно к себе. Люди, которым пишут «ты никому не нужен, лучше умри сразу» - не реагируют болезненно, если у них все хорошо с ощущением цельности собственной личности, и в сфере взаимодействия с близкими царит тепло и взаимопонимание. Да, им неприятно – но это является нормальной, здоровой психологической реакцией на подобные вещи. Самые большие проблемы у жертвы начинаются, когда такие слова вызывают обиду, боль, отчаяние. Это значит, что сетевой тролль попал в уязвимое место – туда, где вы сами сомневаетесь в себе. Глубокое страдание, которое вы при этом испытываете – сигнал, что здесь не все в порядке, и кибернападение высвечивает брешь в вашем осознании себя, как прожектор высвечивает дыру в крепостной стене. Так что дальше надо заняться ремонтом – обратиться к специалисту, проработать возможные травмы, которые стоят за вашей болью. И это будет окончательным ответом агрессору: его попытки унизить вас обернутся увеличением вашей силы и самодостаточности.