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От России требуют 99 млрд долларов компенсаций за ЮКОС и Крым

8 Июня 2021 294 1 Политика

В иностранных судах к российскому правительству подано исков на общую сумму в 99 млрд долларов. Всего идет 37 процессов, в рамках которых требования выросли в три раза за последние годы. Всего несколько лет назад от России добивались в общей сложности выплаты 35 млрд долларов. Об этом рассказал полномочный представитель президента Гарри Минх.

Требования размером с ФНБ

  • Представитель президента Владимира Путина Гарри Минх выступил в Госдуме и сообщил об исках к правительству России в международных арбитражных судах почти на 100 млрд долларов, передает ТАСС. По словам Минха, размер претензий растет в геометрической прогрессии – еще несколько лет назад от России требовали 35 млрд долларов компенсаций, а сегодня уже 99 млрд.
  • По словам Минха, сумма исков резко выросла в связи с «воссоединением Крыма с Россией». Таким образом, сумма требований к России почти сравнялась с ликвидной частью Фонда национального благосостояния – 116 млрд долларов. Это означает, что России придется отдать 16% резервов (всего 605 млрд долларов), чтобы расплатиться по всем искам. Также сумма требований равняется 30% годовых экспортных доходов России (332 млрд долларов в 2020 году).
  • Половину суммы требуют бывшие владельцы ЮКОСа – 50 млрд долларов. В 2014 году Международный арбитраж и Постоянная палата третейского суда в Гааге обязали Россию выплатить компенсацию акционерам компании Yukos Universal. Россия отказалась платить, поскольку решение основывалось на Договоре к Энергетической хартии, которую власти подписали, но не ратифицировали.

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  • На текущий момент Россия подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Нидерландов, который восстановил решение после его отмены судом Гааги. Но Верховный суд отклонил ходатайство о приостановке исполнения решения арбитража до рассмотрения претензий. Из-за этого сумма долга по делу ЮКОСа достигла 57 млрд долларов с учетом пеней за 6 лет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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А
16:23 0 0
Алга:

Не заплатит, начнут арестовьівать активьі, например, трубу Северного потока. Или турецкого. Или самолетьі, здания, корабли и т.д.

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