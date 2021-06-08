От России требуют 99 млрд долларов компенсаций за ЮКОС и Крым 294 1 Политика

В иностранных судах к российскому правительству подано исков на общую сумму в 99 млрд долларов. Всего идет 37 процессов, в рамках которых требования выросли в три раза за последние годы. Всего несколько лет назад от России добивались в общей сложности выплаты 35 млрд долларов. Об этом рассказал полномочный представитель президента Гарри Минх.