«Они просто не выживут». Повысить зарплаты россиянам предложили, ограничив число мигрантов 190 0 Экономика

Проблему низких зарплат в России можно решить путем сокращения трудовой миграции. Сейчас россияне на рынке труда вынуждены конкурировать с иностранными рабочими, но зарплаты, которые им предлагают, не позволяют выжить. Поэтому властям необходимо сократить квоты на привлечение мигрантов, заявил президент компании «Мираторг» Виктор Линник.