«Они просто не выживут». Повысить зарплаты россиянам предложили, ограничив число мигрантов
4 Июля 2021 190 0 Экономика
Проблему низких зарплат в России можно решить путем сокращения трудовой миграции. Сейчас россияне на рынке труда вынуждены конкурировать с иностранными рабочими, но зарплаты, которые им предлагают, не позволяют выжить. Поэтому властям необходимо сократить квоты на привлечение мигрантов, заявил президент компании «Мираторг» Виктор Линник.
Низкие зарплаты объяснили мигрантами
- В интервью телеканалу РБК Линник объяснил, что решение проблемы низких заработных плат россиян напрямую связано с ограничением квот на привлечение трудовых мигрантов. По его словам, когда власти ввозят в страну мигрантов, они снижают стоимость рабочей силы. В результате россияне «должны конкурировать» с мигрантами. Однако «если наши сотрудники будут получать такую же зарплату, они просто не выживут», говорит президент «Мираторга».
- Еще один эффект широкого использования трудовых мигрантов – отсутствие спроса на рабочие профессии. «Кто из наших детей пойдет работать плотником или каменщиком?» – спрашивает Линник. «Вопрос мигрантов не должен стоять», – убежден он, называя попытку решить проблему рабочей силы через ввоз мигрантов иллюзией.
- Поэтому Линник предлагает ограничить квоты на трудовых мигрантов в 3-4 раза. Также он видит «здравый смысл» в идее заменить мигрантов заключенными. При этом уже не раз отмечалось, что заключенные вопрос не снимают: по данным Минстроя, в стране не хватает 1,2 млн рабочих рук, тогда как заключенных, которые имеют право изменить наказание на исправительные работы, насчитывается всего 180 тыс. человек. Большинство из них не хотят идти на принудительные работы, поскольку тогда они лишаются возможности выйти раньше по УДО. Власти уже дошли до того, что собираются привлекать на стройки неработающих пенсионеров, ссылаясь на несуществующий аналогичный опыт в СССР.
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- Более того, реализация идеи Линника приведет не только к росту зарплат россиян, но и сопоставимому росту цен. Так что это игра с нулевой суммой. Также стоит отметить, что, согласно данным Госдепа США, в России при официально зарегистрированных 2,5 млн мигрантах находится около 12 млн выходцев из стран бывшего СССР. Многие из них, как пишет Госдеп в своем докладе, пребывают в рабском положении: их лишают документов, оплаты за работу, подвергают насилию и держат в экстремальной нищете. За счет нелегальных мигрантов во многих сферах компании зарабатывают сверхприбыли. Все это делает проблему трудовой миграции практически не решаемой при текущей системе управления страной.
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