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США обвинили Россию в торговле людьми и эксплуатации рабского труда

2 Июля 2021 153 1 Политика
США обвинили Россию в торговле людьми и эксплуатации рабского труда

Правительство России в 2020 году недостаточно боролось с правонарушениями в сфере работорговли. Случаи рабского труда в России были зафиксированы в строительстве, производстве, заготовке леса, сельхозработах, сортировке мусора, уборке улиц, розничной торговле и попрошайничестве. Об этом пишет Госдепартамент США в ежегодном докладе о торговле людьми и рабстве.

Госдеп увидел рабский труд в России

  • Ежегодно Государственный департамент США публикует доклад о торговле людьми в мире. В обзоре проблемы за 2020 год, на который первым обратило внимание издание Finanz, Россия снова была отнесена к «третьей категории» стран – государствам, которые не отвечают минимальным стандартам по ликвидации рабского труда.
  • По мнению Госдепа, российское правительство «предпринимало лишь минимальные усилия» по борьбе с работорговлей. Рабский труд применялся в строительстве, производстве, заготовке леса, сельхозработах, сортировке мусора, уборке улиц, розничной торговле и попрошайничестве. «Существуют сведения о широком распространении рабского труда на кирпичных заводах в Дагестане», – пишет в качестве примера Госдеп.
  • Рабский труд в основном связан с трудовыми мигрантами. По оценкам экспертов, в России до пандемии было 12 млн трудовых мигрантов, в большинстве своем из стран бывшего СССР. Лишь 2,5 млн из были зарегистрированы официально. Более того, за год было выдано почти 3 тыс. виз гражданам Северной Кореи. Известно, что на Дальнем Востоке есть целые трудовые лагеря для северокорейских рабочих. Москва обещала их свернуть по требованию ООН, но в Госдепе этого не видят.
  • Большинство мигрантов находятся в условиях, которые можно отнести к рабскому труду, пишет Госдеп. Так, например, этих людей лишают документов, оплаты за работу, подвергают насилию и держат в экстремальной нищете. Дети этих людей нередко трудятся в неформальном секторе. В докладе отмечается, что практика субподрядов в строительной отрасли приводит к невыплатам и задержкам зарплат. Это делает мигрантов уязвимыми к трудовой эксплуатации.
  • Официально в 2020 году российские власти зарегистрировали 50 случаев сексуальной эксплуатации женщин и два принуждения мужчин к рабскому труду. В Госдепе считают, что эти цифры не соответствуют масштабам проблемы в реальности, поскольку полиция «избегает регистрировать потерпевших по уголовным делам, которые с большой вероятностью останутся нераскрытыми, чтобы не снижать показатели раскрываемости».

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  • Власти, наоборот, нередко обвиняют жертв торговли людьми в нарушении миграционного законодательства и незаконном присутствии в стране, а жертвы сексуальной эксплуатации становятся обвиняемыми по делам о проституции. В результате всего этого Госдеп США ставит Россию в один ряд с таким странами, как Иран, Китай, Афганистан, Южный Судан, Туркменистан, Сирия и Венесуэла.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
20:27 0 0
Вера:

Мигранты, по собственной воле едут в Россию,занимая рабочие места у коренного населения,какие могут быть претензии у Госдепа,путь принимают их у себя,народ российский не против.

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