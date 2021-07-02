США обвинили Россию в торговле людьми и эксплуатации рабского труда 153 1 Политика

Правительство России в 2020 году недостаточно боролось с правонарушениями в сфере работорговли. Случаи рабского труда в России были зафиксированы в строительстве, производстве, заготовке леса, сельхозработах, сортировке мусора, уборке улиц, розничной торговле и попрошайничестве. Об этом пишет Госдепартамент США в ежегодном докладе о торговле людьми и рабстве.