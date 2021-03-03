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Олигархи выдохнули. США и ЕС не решились ввести против них санкции
3 Марта 2021 561 1 Политика
Олигархи, банкиры и высшие чиновники России не попали под санкции США и Евросоюза в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. Несмотря на многочисленные призывы западных политиков, коллективный Запад ответил на отравление, преследование и заключение почти на три года в колонию Навального персональными санкциями и заморозкой активов руководства российских силовых структур.
Первые санкции – против силовиков
- Евросоюз ввел санкции против России за отравление и арест Алексея Навального. В «черный список» попали глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов и командующий Росгвардии Виктор Золотов.
- Как считает Совет ЕС, именно эти люди ответственны за арест Навального и обвинительный приговор. Брюссель напоминает, что считает приговор «неправосудным», а всех перечисленных лиц приравнивает к нарушителям прав человека.
- Минфин США также включил Бастрыкина, Калашников и Краснова в свой «черный список». Кроме этого он отметил замглавы администрации президента Сергея Кириенко, замглавы Андрея Ярина и замов министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова. Минфин США уверен, что Ярин ответственен за дискредитацию Навального в информационном пространстве, а Криворучко и Попов – за запасы оружия и научные разработки, в том числе «новичка».
- Госдеп США, в свою очередь, ввел санкции против 27-ми Научных центров и 33-х Центральных научно-исследовательских испытательных института Минобороны РФ и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. Таким образом, Госдеп ввел санкции за использование химического оружия.
- США запретили экспортировать в Россию оборонные технологии, а также выдавать России государственные кредиты и предоставлять любую помощь, кроме гуманитарной. При этом и Евросоюз, и США проигнорировали многочисленные призывы ввести санкции против олигархов. В британском парламенте, Бундестаге и Европарламенте обсуждались санкции против Романа Абрамовича и Алишера Усманова, а также против госбанкиров.
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- По словам источников в Брюсселе, некоторые страны ЕС не хотят сжигать мосты с Москвой. В частности, Германия и Италия противодействуют более жестким санкциям. США в этой ситуации вынуждены координировать свою политику с партнерами. Но на этом санкции не заканчиваются – в США пообещали продолжить давление на Москву.
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Как они могут ввести санкции против наших олигархов, если они все деньги переводят им и помогают развивать их экономику.