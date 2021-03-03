Олигархи выдохнули. США и ЕС не решились ввести против них санкции 561 1 Политика

Олигархи, банкиры и высшие чиновники России не попали под санкции США и Евросоюза в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. Несмотря на многочисленные призывы западных политиков, коллективный Запад ответил на отравление, преследование и заключение почти на три года в колонию Навального персональными санкциями и заморозкой активов руководства российских силовых структур.