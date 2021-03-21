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Олигархи попросили у Путина льготы на триллион рублей

21 Марта 2021 79 0 Экономика
Олигархи попросили у Путина льготы на триллион рублей

Президент Владимир Путин после встречи с крупным бизнесом 11 марта поручил правительству проработать налоговый маневр на триллион рублей. Эти деньги в виде льгот предприниматели запросили у президента в обмен на инвестиции в Россию. Вопрос курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, который выступает против потерь бюджета. Ввиду этого о налоговых льготах пока договориться не удалось, пишут VTimes.

Цена инвестиций в Россию

  • На встрече с 66 глава госпредприятий и крупных компаний 11 марта президент Владимир Путин настоятельно рекомендовал бизнес вкладывать прибыль в развитие России. «Лучше – в дом, здесь спокойнее и надежнее», – сказал глава государства и поручил налоговой службе отслеживать, послушают его олигархи или нет.
  • Как стало известно VTimes, бизнес в долгу не остался и выступил со встречным предложением: они согласны инвестировать в Россию, если государство выделит льготы на триллион рублей из бюджета. Путин прислушался и направил вопрос на проработку в правительство, которое и должно определить параметры налогового маневра для крупного бизнеса.
  • Конкретно предоставить льготы Путину предложил совладелец группы Aeon Роман Троценко. Он счел правильным освободить от налога половину прибыли, которую компании потратят на строительство и модернизацию. Взамен можно повысить региональную часть налога – с 17% до 19%, а сам налог на прибыль – до 22%. Более того, Троценко предложил предоставить регионам право отменять налог на недвижимость, разменивая его на повышение ставки на прибыль на 2%.
  • Вопросом занялся первый вице-премьер Андрей Белоусов, которые пока не нашел приемлемого решения, позволяющего избежать роста нагрузки на бизнес и потерь бюджета. Среди представителей бизнеса так же нет единства – один из предпринимателей говорит, что им не нужна реформа для всех, они всегда могут договориться с отдельным регионом по конкретному проекту.
  • По предварительным подсчетам Минэкономразвития, инвестиционная льгота обойдется бюджету почти в 1 трлн руб. Регионы потеряют из этих денег 800 млрд руб. Лишь половина потерь будет компенсирована за счет повышения налога на прибыль. Чтобы ни один регион не потерял доходы, ставку налога надо повысить с 17% до 31%, а это уже неприемлемо для бизнеса.

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  • Чиновника правительства доложили Путину о рисках для бюджета. По словам министра финансов Антона Силуанова, налог на прибыль имеет конъюнктурную природу – сегодня есть, а завтра нет. Он подчеркнул, что в России нет недостатка в инструментах поддержки инвестиций. Министр экономики Максим Решетников в свою очередь предупредил, что власти и бизнес могут налоговой реформой нарушить устойчивость бюджета. Таким образом, правительство единодушно настроено против предложений бизнеса, но консультации продолжаются.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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