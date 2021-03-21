Олигархи попросили у Путина льготы на триллион рублей 79 0 Экономика

Президент Владимир Путин после встречи с крупным бизнесом 11 марта поручил правительству проработать налоговый маневр на триллион рублей. Эти деньги в виде льгот предприниматели запросили у президента в обмен на инвестиции в Россию. Вопрос курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, который выступает против потерь бюджета. Ввиду этого о налоговых льготах пока договориться не удалось, пишут VTimes.