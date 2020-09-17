«Один из лучших показателей в истории». Путину сообщили о падении экспорта «Газпрома» 32 0 Экономика

Глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о падении экспорта газа в 2020 году до минимума за 5 лет. В самой монополии с «осторожным оптимизмом» надеются продать на внешних рынках 170 млрд кубометров, хотя независимые аналитики сомневаются, что в этом году удастся экспортировать больше 165 млрд. Если сбудется пессимистичный прогноз, то экспорт российского газа рухнет до 7-летнего минимума.