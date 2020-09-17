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«Один из лучших показателей в истории». Путину сообщили о падении экспорта «Газпрома»
17 Сентября 2020 32 0 Экономика
Глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о падении экспорта газа в 2020 году до минимума за 5 лет. В самой монополии с «осторожным оптимизмом» надеются продать на внешних рынках 170 млрд кубометров, хотя независимые аналитики сомневаются, что в этом году удастся экспортировать больше 165 млрд. Если сбудется пессимистичный прогноз, то экспорт российского газа рухнет до 7-летнего минимума.
Искусство подачи газа
- Глава газовой монополии на встрече с президентом продемонстрировал искусство подачи плохих показателей. «Можно сейчас уже абсолютно точно сказать, что в 2020 году "Газпром" поставит в дальнее зарубежье объем газа, который войдет в пятерку лучших показателей за всю историю поставки», – сказал председатель монополии.
- Искусство заключается в том, что экспорт монополии в 2020 году будет минимальным с 2016 года. В 2019-м был Россия экспортировала 199,2 млрд кубометров, в 2018-м – 201,9 млрд, в 2017-м – 194,4 млрд, а в 2016-м – 179,3 млрд. То есть результат за 2020 год будет замыкать эту четверку «тучных лет». Однако в самой монополии с «осторожным оптимизмом» ожидают прокачку на уровне 170 млрд, что на 9,3 млрд меньше, чем в 2016-м.
- В первом полугодии экспорт российского газа в Европу упал на 17% и составил 98,2 млрд кубометров. В страны СНГ он обрушился на 22%, до 14,9 млрд. Экспорт в Германию сократился на 41%, Турция останавливала поставки больше, чем на месяц (но внезапно возобновила их), Австрия сократила импорт на 23%, Франция – на 39%. Экспорт в Китай на 30% меньше, чем предполагает контракт – по итогам года поставки могут составить не 5 млрд, а 3,5 млрд кубометров.
- Независимые аналитики считают, что и 170 млрд кубометров – это завышенный прогноз. Скорее всего, большим успехом будет уже то, что монополия продаст 165 млрд кубометров. Тогда это будет не один из «пятерки лучших показателей», а уже один из «семерки лучших показателей за всю историю».
- В монополии возлагают надежды на холодную зиму. По прогнозам, которые получили в компании, зимний сезон ожидается суровым. «Будем считать, что будущая зима должна быть фактором, который позволит нам вернуться к нашим качественным хорошим показателям», – сказал представитель компании. Пока же монополия переориентируется на внутренний рынок и готовится начать «бесплатную» газификацию страны.
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