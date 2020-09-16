Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
16 СЕН, 17:28 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

16 СЕН, 17:28 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Россияне получат газ бесплатно. «Газпром» начинает «социальную пятилетку»

16 Сентября 2020 50 0 Экономика
Россияне получат газ бесплатно. «Газпром» начинает «социальную пятилетку»

Потеряв около 40% экспорта, российская монополия добилась повышения цен на газ для внутреннего рынка и объявила себя социальной компанией, главная цель которой – газоснабжение и газификация страны. Вариант спасения монополии нашел президент Владимир Путин – он поручил правительству назначить «Газпром» единым оператором программ газоснабжения и газификации, выделить под это отдельный национальный проект и финансирование. Россияне от этого выиграют, но лишь частично – подключение к газу будет «бесплатным» только на словах, в действительности оно будет оплачено «вечным» долгом за счет пенсионных накоплений.

«Газпром» переходит на «пятилетку»

  • Президент Владимир Путин встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером 16 сентября, чтобы заслушать доклад о двух основных проектах монополии: строительстве газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию в Китай, который спасает «Силу Сибири-1» от нехватки газа, и предстоящей газификации России.
  • Миллер перешел на советский партийный язык и пообещал Путину «ярко выраженный социальный характер» работы монополии в ближайшую «пятилетку». В лучших советских традициях глава монополии заявил, что «газификации села будет уделяться самое пристальное внимание». В целом для монополии главным проектом станет не строительство «потоков» и не освоение новых экспортных рынков, а газификация страны. Сайт президента России зафиксировал для истории следующие слова главы монополии: к концу 2025 года в 24 субъектах России полностью завершится газификация.
  • Завершить газификацию страны Путин поручил правительству в два этапа – до 2024 и 2030 года. На деле это означает повышение обеспеченности газом с 70% до 83,5%. (Хотя, по данным на 1 января 2019 года, уровень газификации в городской местности был 71,3%, а в сельской – 59,4%.) Можно ли назвать обеспеченность в 83,5% «полной газификацией» – вопрос открытый, скорее всего в селах показатель не превысит 70% за десять лет. В качестве эксперимента россиянам, которые проживают в Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях бесплатно проведут газ к каждому дому.
  • На решение проблемы газификации «Газпрому» потребуется около 2 трлн руб. Правительство могло бы сделать из нее национальный проект (такое предложение звучало из Госдумы и было поддержано «Газпром межрегионгазом», в котором посчитали правильным установить над проектом партийный надзор), но пока чиновники Белого дома больше склоняются к тому, чтобы разрешить монополии разместить «вечные» облигации и занять деньги у неправительственных пенсионных фондов. «Вечными» облигации называются потому, что у них нет срока погашения, они не увеличивают долговую нагрузку и, как говорят аналитики, необязательны для погашения. Таким образом, россияне заплатят за бесплатный газ, дав «навсегда» взаймы.
  • В самом «Газпроме» признают – продажа на внутреннем рынке России стала выгоднее экспорта. Безубыточная стоимость экспорта начинается с цены в 100 долларов за тысячу кубометров, а большую часть этого года цена уходила ниже. С учетом экспортной пошлины и стоимости транспортировки российские цены на газ в районе 4111,1 руб. за тыс. кубометров стали для «Газпрома» более выгодными, чем экспорт, а объем внутреннего российского рынка больше, чем поставки на крупнейший рынок Европы – в Германию. Однако Миллер пообещал Путину, что в 2020 году, когда показатели экспорта рухнули и в плане цены, и по объему, войдет в пятерку лучших лет за всю историю поставок. Трудно сказать, в каком еще году Германия сокращала импорт на 41%, Турция отказывалась от российского газа на два месяца, а Италия, Франция и Австрия снижали закупки в среднем на треть.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Путин заплатил по долгам Лукашенко. Кредит в 1,5 млрд долларов останется в России

Путин заплатил по долгам Лукашенко. Кредит в 1,5 млрд долларов останется в России
Экономика

Германия заплатит 1 млрд евро за снятие санкций США с «Северного потока-2»

Германия заплатит 1 млрд евро за снятие санкций США с «Северного потока-2»
Экономика

Власти «секретно» повышают налоги. Решение примут уже сегодня

Власти «секретно» повышают налоги. Решение примут уже сегодня
Экономика 3

Минфин нашел крайних. За пандемию заплатит одна категория граждан

Минфин нашел крайних. За пандемию заплатит одна категория граждан
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе

В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе

В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода

В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода

Новости дня

17:02 Премьер РФ подтвердил повышение акцизов на сигареты Премьер РФ подтвердил повышение акцизов на сигареты
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15:45 Песков ответил на слова главы ЕК о "Северном потоке - 2" Песков ответил на слова главы ЕК о "Северном потоке - 2"
14:51 Глава ЕК: блокировка СП-2 не изменит поведения России Глава ЕК: блокировка СП-2 не изменит поведения России
13:44 Песков оценил влияние коронавируса на экономику России Песков оценил влияние коронавируса на экономику России
13:25 Германия предложила США сделку по "Северному потоку - 2" Германия предложила США сделку по "Северному потоку - 2"
13:02 ВОЗ не фиксирует увеличение случаев инфицирования COVID-19 в России ВОЗ не фиксирует увеличение случаев инфицирования COVID-19 в России
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:21 За сутки в России выявлено 5670 случаев инфицирования коронавирусом За сутки в России выявлено 5670 случаев инфицирования коронавирусом

Узнай, страна!

16:14 В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
15:44 В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода
15:14 В Приморье начались ходовые испытания первого российского «зеленого» танкера «Владимир Мономах» В Приморье начались ходовые испытания первого российского «зеленого» танкера «Владимир Мономах»
15 СЕН, 14:25 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020
15 СЕН, 13:30 На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России
15 СЕН, 12:08 В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
14 СЕН, 18:33 В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате
14 СЕН, 18:08 В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России
14 СЕН, 17:39 В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня
11 СЕН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter