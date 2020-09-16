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Россияне получат газ бесплатно. «Газпром» начинает «социальную пятилетку»
16 Сентября 2020 50 0 Экономика
Потеряв около 40% экспорта, российская монополия добилась повышения цен на газ для внутреннего рынка и объявила себя социальной компанией, главная цель которой – газоснабжение и газификация страны. Вариант спасения монополии нашел президент Владимир Путин – он поручил правительству назначить «Газпром» единым оператором программ газоснабжения и газификации, выделить под это отдельный национальный проект и финансирование. Россияне от этого выиграют, но лишь частично – подключение к газу будет «бесплатным» только на словах, в действительности оно будет оплачено «вечным» долгом за счет пенсионных накоплений.
«Газпром» переходит на «пятилетку»
- Президент Владимир Путин встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером 16 сентября, чтобы заслушать доклад о двух основных проектах монополии: строительстве газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию в Китай, который спасает «Силу Сибири-1» от нехватки газа, и предстоящей газификации России.
- Миллер перешел на советский партийный язык и пообещал Путину «ярко выраженный социальный характер» работы монополии в ближайшую «пятилетку». В лучших советских традициях глава монополии заявил, что «газификации села будет уделяться самое пристальное внимание». В целом для монополии главным проектом станет не строительство «потоков» и не освоение новых экспортных рынков, а газификация страны. Сайт президента России зафиксировал для истории следующие слова главы монополии: к концу 2025 года в 24 субъектах России полностью завершится газификация.
- Завершить газификацию страны Путин поручил правительству в два этапа – до 2024 и 2030 года. На деле это означает повышение обеспеченности газом с 70% до 83,5%. (Хотя, по данным на 1 января 2019 года, уровень газификации в городской местности был 71,3%, а в сельской – 59,4%.) Можно ли назвать обеспеченность в 83,5% «полной газификацией» – вопрос открытый, скорее всего в селах показатель не превысит 70% за десять лет. В качестве эксперимента россиянам, которые проживают в Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях бесплатно проведут газ к каждому дому.
- На решение проблемы газификации «Газпрому» потребуется около 2 трлн руб. Правительство могло бы сделать из нее национальный проект (такое предложение звучало из Госдумы и было поддержано «Газпром межрегионгазом», в котором посчитали правильным установить над проектом партийный надзор), но пока чиновники Белого дома больше склоняются к тому, чтобы разрешить монополии разместить «вечные» облигации и занять деньги у неправительственных пенсионных фондов. «Вечными» облигации называются потому, что у них нет срока погашения, они не увеличивают долговую нагрузку и, как говорят аналитики, необязательны для погашения. Таким образом, россияне заплатят за бесплатный газ, дав «навсегда» взаймы.
- В самом «Газпроме» признают – продажа на внутреннем рынке России стала выгоднее экспорта. Безубыточная стоимость экспорта начинается с цены в 100 долларов за тысячу кубометров, а большую часть этого года цена уходила ниже. С учетом экспортной пошлины и стоимости транспортировки российские цены на газ в районе 4111,1 руб. за тыс. кубометров стали для «Газпрома» более выгодными, чем экспорт, а объем внутреннего российского рынка больше, чем поставки на крупнейший рынок Европы – в Германию. Однако Миллер пообещал Путину, что в 2020 году, когда показатели экспорта рухнули и в плане цены, и по объему, войдет в пятерку лучших лет за всю историю поставок. Трудно сказать, в каком еще году Германия сокращала импорт на 41%, Турция отказывалась от российского газа на два месяца, а Италия, Франция и Австрия снижали закупки в среднем на треть.
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