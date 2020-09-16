Россияне получат газ бесплатно. «Газпром» начинает «социальную пятилетку» 50 0 Экономика

Потеряв около 40% экспорта, российская монополия добилась повышения цен на газ для внутреннего рынка и объявила себя социальной компанией, главная цель которой – газоснабжение и газификация страны. Вариант спасения монополии нашел президент Владимир Путин – он поручил правительству назначить «Газпром» единым оператором программ газоснабжения и газификации, выделить под это отдельный национальный проект и финансирование. Россияне от этого выиграют, но лишь частично – подключение к газу будет «бесплатным» только на словах, в действительности оно будет оплачено «вечным» долгом за счет пенсионных накоплений.