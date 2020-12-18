Оценочная зависимость: как вернуть себе себя

Это явление очень часто становится источником неврозов и фобий, оно лежит в основе большинства конфликтов между человеком и социумом и является питательной почвой для выращивания депрессии. Давайте разберёмся, что такое оценочная зависимость и нужно ли с ней бороться, как и с любой другой "нездоровой привычкой"?

Представьте себе ситуацию: женщина решила завести кота, потому что любит котов. И тут приходит некто и сообщает, что если женщина заводит кота, а не мужа – то это настораживающий признак, ведь «кот нужен, когда уже есть семья, а иначе будешь выглядеть, как эти, из мемов про сильных и независимых». Этот пример выглядит бредовым – тем не менее, он произошел в реальной жизни, и женщина от кота отказалась. Ведь в детстве ей постоянно говорили: самое важное – это что подумают другие люди, поэтому надо одеваться, говорить, вести себя и жить исключительно правильно, чтобы это устраивало, по возможности, абсолютно всех. А устраивает ли это тебя – совершенно неважно. Так девочке (будущей женщине без кота и права на собственное понимание счастья) сформировали оценочную зависимость.

Зачем нам чужие "оценки"

Внешняя оценка – это тот канал, при помощи которого человек (общественное животное) взаимодействует с социумом.

Взгляд со стороны может вдохновлять и радовать, а может дать понять, где и что мы делаем не так - чтобы мы могли улучшить результаты, добиться успеха, вовремя скорректировать поведение, чтобы сохранить отношения с близкими. Вот только у людей с оценочной зависимостью сама мысль получить негативную оценку заставляет перестраивать все свое поведение под некий "одобренный" формат. Они стремятся к тому, чтобы как можно чаще получать позитивные оценки – и ради этого готовы на постоянное подавление своей истинной сути, своих потребностей и желаний. Давление внутри копится и копится, вызывая тяжелые ментальные нарушения, склонность к самоповреждению, психосоматические расстройства – все, что угодно, кроме полноценной и счастливой жизни.

Родом из детства

Пока мы маленькие и беззащитные, наши взрослые, которые "все знают", о нас заботятся. К сожалению, далеко не все взрослые понимают, что критика в духе «посмотри на себя, ты же как свинья, мне за тебя стыдно» или «веди себя как положено, что люди скажут», или «вон тот мальчик на тебя смотрит и думает: фууу, какая лохматая и противная» - это не забота. Это формирование уверенности, что мнение и оценка других всегда намного важнее, чем собственное счастье: слепить куличики, потанцевать в магазине под веселую музыку, побегать по парку. Чем жестче и безжалостнее слова от значимого человека, чем глубже будущие проблемы. А если слова еще подкреплялись делом – например, с ребенком после танцев в магазине демонстративно не разговаривали – то урок будет усвоен настолько хорошо, что будущий взрослый при мысли о даже невысказанной негативной оценке окружающих будет внутренне сжиматься в комок.

Что делать со своей зависимостью от мнения других людей?

Для начала нужно понять, насколько оценочная зависимость вредит вам лично. Вспомните все те случаи, когда вы поступали против собственной природы, желаний и потребностей ради того, чтобы понравиться другим людям - а также те плюсы и минусы, которые вы от этого получили. Например, вам не хотелось идти на встречу с подругами в туфлях на каблуках, но вы все-таки надели их, надеясь выглядеть более удачливой и эффектной. Вы получили комплименты – это плюс. К концу дня у вас ужасно болели ноги – это минус. Что важнее – ваша боль или мнение других людей? Почему? Настолько ли эти люди значимы для вас, чтобы терпеть эту боль?

Если в результате ответов на эти вопросы вы выяснили, что считаете мнение других людей более адекватным, чем свое собственное – и такая ситуация повторяется из раза в раз, то вы явно оценочно зависимы.

К сожалению, это проблема довольно распространённая. Психологи с 1970-х годов периодически с примерно одинаковыми результатами повторяют эксперимент: детей и взрослых просят определить цвет пирамидок, часть которых - черные, а другие - белые. И если трое из четырёх участников эксперимента утверждают, что черных пирамидок нет, то четвертый зачастую теряет уверенность в том, что видит собственными глазами.

Другими словами люди, которые давят на вас в разных жизненных ситуациях и рассматриваются вами как авторитет, могут точно знать, что они не правы, но убеждать вас том, что черное - это белое.

Вернуть себе внутреннюю свободу сложнее, чем осознать ее отсутствие. Для этого вам понадобится помощь специалиста – ведь оценочная зависимость, как мы уже говорили, закладывается в детстве, и такие корни не вырвать легко и за один раз. Однако кое-что вы можете сделать и сами.

Дайте себе шанс стать свободным

Представьте какую-нибудь безобидную ситуацию, в которой, на ваш взгляд, окружающие дали бы вам отрицательную оценку. Например, если бы вы на работе в обеденный перерыв стали играть в коридоре воздушным шариком. А теперь – просто сделайте это и проследите эмоции, которые при этом испытывали, а заодно и реакции окружающих. Запросто может оказаться, что они тоже не прочь поиграть.

Еще один способ – вспомните ситуацию, в которой на вас опять давили, и уберите из нее эмоции. Например, мама сказала, что в вашем возрасте нельзя так одеваться – и долго объясняла, почему. С пятого раза (потому что убрать и свои, и чужие эмоции из события довольно трудно, если оно ранит) у вас получится что-то вроде: «Маме не понравилась моя новая куртка, и она мне об этом сказала». Ну – и что случилось? Ведь вам-то куртка нравится, а это самое главное.

Родители могут привить нам свои страхи, могут очень стараться привить нам свой вкус, могут сказать нам, что разочарованы. Но мы родились для того, чтобы жить, а не для того, чтобы оправдывать ожидания других людей, даже очень близких. Понять и принять это - очень непростая задача, продвигаться по пути возвращения себе права на собственное мнение придется небольшими шажками, возможно – с откатами на прежние позиции в более сложных ситуациях. Но этот путь, безусловно, стоит того, чтобы его все-таки пройти.