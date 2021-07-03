ОАЭ срывают сделку России и Саудовской Аравии. Соглашение ОПЕК+ на грани раскола 98 0 Экономика

Россия и Саудовская Аравия уже договорились о новых параметрах соглашения ОПЕК+, как вдруг столкнулись с неожиданным препятствием в лице Объединенных Арабских Эмиратов. Они отказываются принимать сделку, называют свою долю в соглашении несправедливой и требуют увеличения собственной добычи. Из-за такой позиции переговоры закончились ничем в четверг и пятницу. Сейчас они перенесены на понедельник, но пример ОАЭ вдохновил других участников соглашения – теперь они тоже требуют пересмотреть квоты и заключить новую сделку.