ОАЭ срывают сделку России и Саудовской Аравии. Соглашение ОПЕК+ на грани раскола
3 Июля 2021 98 0 Экономика
Россия и Саудовская Аравия уже договорились о новых параметрах соглашения ОПЕК+, как вдруг столкнулись с неожиданным препятствием в лице Объединенных Арабских Эмиратов. Они отказываются принимать сделку, называют свою долю в соглашении несправедливой и требуют увеличения собственной добычи. Из-за такой позиции переговоры закончились ничем в четверг и пятницу. Сейчас они перенесены на понедельник, но пример ОАЭ вдохновил других участников соглашения – теперь они тоже требуют пересмотреть квоты и заключить новую сделку.
В ОПЕК+ назрел бунт – бессмысленный и беспощадный
- В нефтяной картель ОПЕК+ входят 23 страны, контролирующие треть мировой добычи нефти. В апреле 2020 года страны договорились убрать с рынка 10 млн баррелей, чтобы поднять цены. Этого удалось добиться, но соглашение требует постоянных корректировок.
- 1 июля перед участниками соглашения стоял вопрос, как действовать дальше: к началу августа страны будут качать на 5,7 млн баррелей меньше, чем до кризиса. При этом дефицит нефти на мировом рынке до конца года может составить 2,3 млн баррелей в сутки.
- Россия и Саудовская Аравия, как две крупнейших нефтедобывающих страны картеля, предложили добавить 2 млн баррелей нефти ежедневных поставок до конца года – по 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц с августа. Также страны предложили продлить соглашение до декабря 2022 года.
- Разумный план имел много шансов на утверждение, но неожиданно против него выступили ОАЭ, пишет Bloomberg. Эмираты отказались поддержать такие параметры сделки и назвали свою долю в соглашении несправедливой. Дело в том, что точка отсчета для ОАЭ по добычи начинается с 3,168 млн баррелей в сутки. Это приводит к тому, что около 30% добывающих мощностей страны простаивает, а они требуют инвестиций. Поэтому ОАЭ требует повысить для нее точку отсчета до 3,8 млн баррелей (ровно столько они могут добывать прямо сейчас), что добавит 600 тыс. баррелей в сутки.
- Это идет наперекор планам России и Саудовской Аравии. Договориться с ОАЭ на второй день переговоров в пятницу так же не удалось, пишет ТАСС. В результате ОПЕК+ перенесли переговоры на понедельник, 5 июля. Однако резкая позиция ОАЭ уже, по словам аналитиков, открыла ящик Пандоры: другие страны тоже захотели увеличить добычу за счет повышение точки отсечения.
- Как пишет ТАСС, большинство делегатов поддерживают ОАЭ и требуют новой сделки. Министры энергетики России и Саудовской Аравии не смогли «охладить пыл» коллег. Вице-премьер России Александр Новак обратился к министру нефти ОАЭ Сухайлю аль-Мазруи и предложил ему подумать несколько дней и оценить свою позицию. Тот в ответ сразу отказался.
- По данным EnergyIntel, ОАЭ неспроста устроили демарш – они собираются выйти из картеля, потому что больше не могут тяготиться ограничениями по добыче. Эмир Мохаммед ибн Рашид аль Мактум опасается, что эра нефти на исходе и спешит получить хоть что-то от 100 млрд баррелей в запасах. Он собирается увеличить добычу до 5 млн баррелей в день. Но квоты ОПЕК+ не позволяют ОАЭ качать больше 2,7 млн баррелей.
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- Тем не менее аналитики считают, что развала сделки, как в марте 2020 года, на этот раз не произойдет. «Без сомнения они договорятся, потому что им нужно поддерживать уровень цен на нефть», – говорит глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен. В итоге Саудовская Аравия может сделать небольшую уступку для ОАЭ. Этим все и закончится.
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