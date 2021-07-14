«Как ни повышай цену, люди все равно будут покупать». Россиян предупредили о росте цен на еду осенью
14 Июля 2021 264 0 Экономика
Россияне столкнулись с беспрецедентным за последние пять лет ростом цен на продукты питания. Но это далеко не предел и граждан заранее готовят к худшему. По словам председателя Союза потребителей России Петра Шелища, после выборов в Госдуму в сентябре подорожать может абсолютно все и россиянам с этим придется смириться. «Как ни повышай цену, люди все равно будут покупать», – считает Шелищ.
Россиян готовят к повышению цен
- Две причины подорожания продуктов осенью Петр Шелищ назвал в интервью «Вечерней Москве». Во-первых, запасы свежего урожая начнут истощаться, а во-вторых, выборы в Госдуму закончатся 19 сентября и власти ослабят контроль за ценами.
- При этом Шелищ допускает, что в «коротком моменте» некоторые товары подешевеют. Но незаменимые продукты – крупы, макароны, сахар, хлеб, растительное масло – «все равно будут дорожать». Ограничением для цен Шелищ называет спрос потребителей. Тем не менее он отмечает, что «дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными».
- Именно неэластичность спроса, невозможность заменить отдельные виды товаров приводят к ситуации, которую Шелищ охарактеризовал так: «Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить».
- По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, инфляция может ускориться после выборов в Госдуму, так как нельзя исключать, что торговые сети просто откладывают повышение ценников до 19 сентября. Также она предупреждает, что выплаты населению по 10 тыс. руб. на школьников приведут к разгону инфляции – речь идет о сумме в более чем 300 млрд руб.
- Рост цен вызывает недовольство россиян, так что даже на «прямой линии» с Путиным ему задавали вопрос о ценах на морковь. Минпромторг дал негласное распоряжение удерживать цены на социально значимые товары вплоть до дня голосования: на мясо, рыбу, масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупу, макаронные изделия. Об этом «Коммерсанту» сообщил источник на рынке.
- Опрос Центробанка показал, что магазины собираются и дальше повышать цены. Число тех, кто намерен увеличить стоимость товаров на 47,92% больше, чем тех, кто надеется на стабилизацию. Инфляция в промышленности достигла 35%, и производители постепенно перекладывают ее на потребителей. Товары пищевой промышленности уже стали дороже на 16,4%. По данным Росстата, продукты на конец июня подорожали на 8,67% за год. Однако это средний уровень: хлеб стал дороже на 7,93%, крупы – на 14,48%, мясо – на 11,5%, курица – на 18,92%, подсолнечное масло – на 27,46%, сахар – на 43,79%, а овощи – на 11,76%.
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- По словам Шелища, избежать роста цен можно только одним способом – больше производить самим и «не закрываться от конкуренции с импортом». Однако протекционистские меры, называемые импортозамещением, до сих пор ведут к падению качества и подорожанию еды для россиян. Неудивительно, что на этом фоне популярность теряет продуктовое эмбарго, которое Путин ввел в 2014 году. Его не поддерживает уже 36% россиян.
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