«Как ни повышай цену, люди все равно будут покупать». Россиян предупредили о росте цен на еду осенью 264 0 Экономика

Россияне столкнулись с беспрецедентным за последние пять лет ростом цен на продукты питания. Но это далеко не предел и граждан заранее готовят к худшему. По словам председателя Союза потребителей России Петра Шелища, после выборов в Госдуму в сентябре подорожать может абсолютно все и россиянам с этим придется смириться. «Как ни повышай цену, люди все равно будут покупать», – считает Шелищ.