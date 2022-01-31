Новый рост цен: В России подорожают хлеб и молоко 235 2 Экономика

Рост цен на продукты питания не остался в 2021 году. Как и предупреждал первый вице-премьер Андрей Белоусов, россиян ждет четвертая волна продовольственной инфляции. Полную силу она наберет с подорожания хлеба и молока. С февраля крупнейший производитель молочных продуктов в России объявил о повышении цен на 10%, а хлебозаводы предупредили торговые сети о подорожании хлеба. Однако и без этого аналитики называли «катастрофой» рост цен с начала года на капусту, морковь, огурцы, помидоры, бананы, гречку и макароны.