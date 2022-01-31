Новый рост цен: В России подорожают хлеб и молоко
31 Января 2022 235 2 Экономика
Рост цен на продукты питания не остался в 2021 году. Как и предупреждал первый вице-премьер Андрей Белоусов, россиян ждет четвертая волна продовольственной инфляции. Полную силу она наберет с подорожания хлеба и молока. С февраля крупнейший производитель молочных продуктов в России объявил о повышении цен на 10%, а хлебозаводы предупредили торговые сети о подорожании хлеба. Однако и без этого аналитики называли «катастрофой» рост цен с начала года на капусту, морковь, огурцы, помидоры, бананы, гречку и макароны.
Рост продолжит добивать кошельки
- Крупнейший производитель молочных продуктов в России, корпорация Danone, владеющая брендами «Простоквашино» и «Активиа», предупредила о росте цен на 10% с 1 февраля, пишет «Коммерсант». Платить больше за молоко и молочные продукты придется из-за биржевых цен: масло на бирже выросло в цене на 45% за год, сухое обезжиренное молоко – на 35%. Также подорожала упаковка (на 6,9%) и доставка (на 6,7%).
- Другой крупный производитель – Valio тоже предупреждает о повышении цен. Но показания компании «расходятся» с корпорацией Danone: у Valio себестоимость сырого молока выросла на 15-20% за год. Пискаревский молочный завод, выпускающий продукцию под марками «Пискаревское» и «Клевер», повысит цены на 6-8%.
- Следом за молоком подорожает хлеб. Как пишет РБК, финская компания Fazer Group собирается поднять цены на свою продукцию на 16,5-30%. Компания входит в пятерку крупнейших производителей хлеба в России. Она жалуется на рост цен на сырье, упаковку, производство и реализацию продукции. Другие производители тоже рассылают письма торговым сетям с сообщениями о повышении цен, например, так делает Иркутский хлебозавод.
- Рост цен с начала года не прекращался на капусту, морковь, огурцы, помидоры и бананы, которые подорожали на 21 января на 6,1-11,2%. Макароны за три недели года стали дороже на 2,4%, а гречка – на 1,9%. Годовой показатель инфляции улетел к 8,64%, а продовольственная инфляция подскочила до 10,71%. Это максимум с декабря 2015 года.
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- При этом реальный рост цен оказался в два раза выше официальных данных. Рост цен на 200 товаров широкого потребления, который отследил по чекам россиян исследовательский центр «Ромир», достигла 18% по итогам 2021 года. Если считать таким образом, то среди развивающихся стран Россия по показателю инфляции находится среди отстающих – Турции (36,1%) и Аргентины (50,9%). У всех остальных стран ситуация с ценами гораздо лучше.
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Ну вот, еще один повод вписать властям себе очередную "победу". Правда, найдутся некоторые, которые начнут отказываться, мол, они не при чем, это все США с НАТО виноваты, еще "импортированная инфляция". Но те слабаки- не смогли поднять цены даже на капусту- картошку на 100% и даже более.Куда там им до наших. Зато наши скромные- стесняются похвастать своими "достижениями".
непоколебимая демонстрация автотехники потребует от россиян туже затянуть пояса, сплотится вокруг руководства и приготовится немного потерпеть. тогда следующее поколение будет жить уже в светлом будущем...