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Норвегия запретила продажу России завода Rolls-Royce по производству двигателей для флота
26 Марта 2021 193 0 Политика
Власти Норвегии запретили компании Rolls-Royce продавать России завод Bergen Engines. Купить его за 150 млн евро собирался «Трансмашхолдинг». Заблокировало сделку норвежское министерство юстиции и общественной безопасности, поскольку с российской стороной у Норвегии «нет сотрудничества в сфере безопасности». Покупка завода у Rolls-Royce могла открыть доступ России к технологиям оборонного назначения, в частности к производству судовых двигателей.
Норвегия «сдерживает Москву»
- Норвежские власти постановили разорвать сделку между компанией Rolls-Royce и «Трансмашхолдингом» по продаже завода Bergen Engines. Решение принято Министерством юстиции и общественной безопасности Норвегии. Причиной запрета на сделку стало то, что у Норвегии «нет сотрудничества в сфере безопасности» с Россией.
- Официально международное подразделение «Трансмашхолдинга» TMH International собиралось купить у Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines в Норвегии для расширения на мировом рынке газовых двигателей. Такие двигатели используются в автономных энергетических системах, которые обеспечивают энергоснабжение небольших населенных пунктов и крупных предприятий.
- Как писало агентство Reuters, сумма сделки составляла 150 млн евро. В результате покупки Москва могла получить доступ к технологиям оборонного назначения, в том числе производству судовых двигателей. Это насторожило Управление нацбезопасности Норвегии, и контракт, подписанный в феврале 2021 года, был заморожен на неопределенный срок.
- Завод Bergen Engines поставляет норвежскому флоту двигатели и обслуживает около 5 тыс. двигателей. В Минобороны и Минюсте Норвегии отметили, что российская компания «не может быть допущена к обслуживанию критического оборудования оборонного назначения».
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- В МИД России заявили, что Осло проводит политику сдерживания Москвы. Представитель ведомства Мария Захарова обратила внимание на заявления норвежского регулятора, который отмечал, что продукция завода Bergen Engines не подпадает под действие экспортных ограничений. В «Трансмашхолдинге» ТАСС сообщили, что оценивают последствия запрета властей Норвегии.
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