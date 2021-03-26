Норвегия запретила продажу России завода Rolls-Royce по производству двигателей для флота 193 0 Политика

Власти Норвегии запретили компании Rolls-Royce продавать России завод Bergen Engines. Купить его за 150 млн евро собирался «Трансмашхолдинг». Заблокировало сделку норвежское министерство юстиции и общественной безопасности, поскольку с российской стороной у Норвегии «нет сотрудничества в сфере безопасности». Покупка завода у Rolls-Royce могла открыть доступ России к технологиям оборонного назначения, в частности к производству судовых двигателей.