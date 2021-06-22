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Неподъемные выплаты: россияне вынуждены избавляться от ипотечных квартир

22 Июня 2021 209 0 Экономика
Неподъемные выплаты: россияне вынуждены избавляться от ипотечных квартир

Ипотечный бум 2020 года, вызванный льготной ипотекой, движется к своему закономерному финалу. Россияне, взявшие ипотеку на фоне падения доходов, теперь вынуждены продавать квартиры. По данным федеральной компании «Этажи», в июне 2021 года количество квартир на рынке с ипотечным обременением выросло на 20%.

Конец ипотечного бума

  • На рынке недвижимости растет число квартир с ипотечным обременением. По данным руководителя направления срочного выкупа недвижимости федеральной компании «Этажи» Алексея Панова, их число выросло в июне на 20%. Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая подтверждает – квартир, находящихся в залоге у банков, стало больше в продаже на 18-20%, пишут «Известия».
  • По словам Литинецкой, рост предложения продиктован «продолжающимся снижением уровня доходов населения». Многие потеряли работу или стали получать значительно меньше. «Выплата ипотечного кредита стала неподъемной для семейного бюджета», – говорит эксперт.
  • Россияне потеряли 3% доходов в 2020 году, а в первом квартале 2021 года – еще 3,6%. В результате уровень доходов откатился к показателю 2010 года. Но это не остановило россиян от желания взять квартиру в ипотеку: банки выдали в январе-апреле ипотечных кредитов на 1,715 трлн руб., что на 77,6% больше, чем годом ранее. Совокупный ипотечный портфель банков превысил 10 трлн руб.
  • В среднем россияне берут ипотеку на 20 лет (сам по себе институт ипотеки в стране существует примерно столько же, а период стабильного роста экономики был лишь в 2000-2008 годах). Средний размер кредита вырос на 20%, а средняя ставка опустилась до 7,3%. Льготная ипотека была обессмыслена ростом цен – на 20,7% подорожало жилье в Москве (до 221,3 тыс. руб. за квадратный метр).

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  • Ипотечные кредиты стали брать даже те, у кого нет денег на ипотеку. Около 7% займов выдается людям, которые берут кредиты, чтобы внести первый взнос. Поэтому в «Этажах» прогнозируют дальнейший рост предложения на рынке со стороны ипотечных квартир, которые россиянам все чаще будут не по карману.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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