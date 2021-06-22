Неподъемные выплаты: россияне вынуждены избавляться от ипотечных квартир 209 0 Экономика

Ипотечный бум 2020 года, вызванный льготной ипотекой, движется к своему закономерному финалу. Россияне, взявшие ипотеку на фоне падения доходов, теперь вынуждены продавать квартиры. По данным федеральной компании «Этажи», в июне 2021 года количество квартир на рынке с ипотечным обременением выросло на 20%.