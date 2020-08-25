Нефтяные компании начали торговать оружием России 808 0 Экономика

Российские нефтяные компании занялись торговлей отечественным вооружением и это не секрет. О резкой смене профиля на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев. Нефтяники получают оплату за экспорт продукции оборонно-промышленного комплекса, поскольку он находится под санкциями США, передает Интерфакс. Иностранные клиенты задолжали России почти 1 трлн руб.