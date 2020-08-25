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Нефтяные компании начали торговать оружием России
25 Августа 2020 808 0 Экономика
Российские нефтяные компании занялись торговлей отечественным вооружением и это не секрет. О резкой смене профиля на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев. Нефтяники получают оплату за экспорт продукции оборонно-промышленного комплекса, поскольку он находится под санкциями США, передает Интерфакс. Иностранные клиенты задолжали России почти 1 трлн руб.
Нефть и оружие
- Рособоронэкспорт с ноября 2017 года пребывает под санкциями США. До этого она была посредником между оборонно-промышленным комплексом России и иностранными покупателями российского вооружения. Американские власти заблокировали для компании расчеты в долларах. С января 2018 года Минфин США приобрел право накладывать ограничения на любые структуры, которые будут проводить «существенные сделки» с Рособоронэкспортом.
- Поскольку угроза нависает как над клиентами, так и над банками, которые проводят операции, Рособоронэкспорт предлагает альтернативные виды расчетов. В том числе бартер. К операциям подключаются энергетические партнеры, рассказал глава компании Михеев. В этом случае расчеты осуществляются энергоносителями.
- Контракты до конца 2020 года оцениваются в 6 млрд долларов, а общий портфель заказов находится на уровне 51,1 млрд. Об этом глава «Ростеха» Сергей Чемезов докладывал президенту Путину. По его словам, санкции не помешали стабильно высокому спросу на российское вооружение.
- По данным Федеральной таможенной службы, еще в 2018 году Россия получила на 11,1% больше машин и оборудования в виде экспортных поставок. Как писали аналитики Райффайзенбанка, эти поставки не принесли ни доллара. Вероятно, они и были бартером за вооружение. Тем не менее покупатели российской военной техники задолжали России 812,9 млрд руб., или 11 млрд долларов.
- Источник РБК, близкий к Рособоронэкспорту, говорил, что задолженность сформирована за счет не выплаченных денег за уже поставленную продукцию. Помимо непосредственного долга покупателей, которые не хотят попадать под санкции или берут кредиты у России на покупку вооружения, есть еще и доля денег, которые зависли в банках из-за санкций. «И их уже не вытащить», – заключал источник РБК.
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