Нефтяное эмбарго против России невозможно. Вице-президент ЛУКОЙЛа рассказал о последствиях
7 Мая 2021 476 2 Экономика
Россия обеспечивает каждый десятый баррель в мире, и заменить ее невозможно. Поэтому призывы Европарламента ввести нефтяное эмбарго в отношении российской нефти, в случае военного вторжения России на территорию Украины, практически не исполнимы. Об этом заявил вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун в эфире РБК ТВ.
Эмбарго для России страшнее, чем для ЕС
- Европарламент принял в конце апреля резолюцию, необязательную к исполнению властями Евросоюза, в которой призвал ввести нефтяное эмбарго против России, если она пойдет на военное вторжение на Украину. Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун в эфире РБК ТВ прокомментировал эту рекомендацию.
- Федун отметил, что ЕС не может ввести такое же эмбарго против России, какое действует в отношении Ирана без серьезного удара по мировой экономике. По словам Федуна, Россия обеспечивает «практически 10% мирового производства» нефти и глобальная экономика не может «заместить эту нефть без взрыва на рынке». Поэтому Федун считает нефтяное эмбарго «крайне маловероятным», так как оно сопряжено с «потрясением всей экономической системы» мира.
- Фактически ситуация выглядит несколько иначе. По данным ЦДУ ТЭК, Россия добывает 10,46 млн баррелей в сутки, нарушая соглашения ОПЕК+. При этом лишь около 5 млн баррелей в сутки Россия отправляет на экспорт при общем мировом потреблении на уровне 100 млн баррелей. Это означает, что информация о том, что Россия обеспечивает 10% мирового потребления, не соответствует действительности. В реальности на страну приходится всего 5%.
- Международное энергетическое агентство утверждает, что у стран ОПЕК с начала года простаивают свободные мощности на 8,5 млн баррелей в сутки. Это на 3,5 млн баррелей больше, чем поставляет Россия. Но пока эта нефть не находит спроса. Даже после увеличения добычи на 2 млн баррелей в день с июня у стран ОПЕК будет 6 млн баррелей в запасе.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Также нужно учитывать Иран, который может поставлять до 1,5 млн баррелей в день. Таким образом, у поставщиков нефти есть 7,5 млн баррелей дополнительной нефти против 5 млн баррелей России. Поэтому Евросоюз может не почувствовать нефтяное эмбарго против российской нефти, чего не скажешь о России: половину валютных доходов страна получает от продажи нефти и продуктов нефтепереработки.
Написать комментарий
Много на себя берёт!! Приоткроют кран Ирану и другим. Например Саудовская Аравия ещё на половину оборота вентиль приоткроют. И будут "сосать соску" наши нефтяники ! Тогда, мы всем Ядерной боеголовкой грозить начнём!)))) Тогда , как он сказал:" Все сдохнут, а мы попадём в Рай!" (ну понятно,что народ сдохнет, а они с Думой попадут в Рай...к чертям)))) И что это нас не уважают и не дружат?! Загадка!!))))
это значит, что россияне не в состоянии обеспечивать свои потребности собственным трудом даже наполовину. непонимание данных фактов завышает собственные оценки россиян и понимания собственного места в этом мире. разговоры про величие и сверхдержавность льющиеся сверху- есть опиум для народа.