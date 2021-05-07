Нефтяное эмбарго против России невозможно. Вице-президент ЛУКОЙЛа рассказал о последствиях 476 2 Экономика

Россия обеспечивает каждый десятый баррель в мире, и заменить ее невозможно. Поэтому призывы Европарламента ввести нефтяное эмбарго в отношении российской нефти, в случае военного вторжения России на территорию Украины, практически не исполнимы. Об этом заявил вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун в эфире РБК ТВ.