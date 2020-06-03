Нефть выросла до 40 долларов. Но бюджет России это уже не спасет 740 0 Экономика img_copyright

В ожидании встречи ОПЕК+, на которой Россия и Саудовская Аравия должны подтвердить приверженность текущему ограничению добычи нефти, нефтяные цены поднялись до 40 долларов за баррель. Это произошло впервые после 6 марта, когда Россия вышла из сделки ОПЕК+, а Саудовская Аравия объявила «ценовую войну» и залила рынки нефтью. Еще в начале года российский бюджет сходился при цене 42,4 доллара за баррель, но из-за пандемии коронавируса и падения экономики компенсировать потери России может теперь только цена в 67 долларов.