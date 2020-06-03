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Нефть выросла до 40 долларов. Но бюджет России это уже не спасет
3 Июня 2020 740 0 Экономика
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В ожидании встречи ОПЕК+, на которой Россия и Саудовская Аравия должны подтвердить приверженность текущему ограничению добычи нефти, нефтяные цены поднялись до 40 долларов за баррель. Это произошло впервые после 6 марта, когда Россия вышла из сделки ОПЕК+, а Саудовская Аравия объявила «ценовую войну» и залила рынки нефтью. Еще в начале года российский бюджет сходился при цене 42,4 доллара за баррель, но из-за пандемии коронавируса и падения экономики компенсировать потери России может теперь только цена в 67 долларов.
Бюджет все равно не сходится
- В конце апреля нефть марки Brent падала до 15 долларов за баррель, а за день до встречи ОПЕК+ 4 июня выросла до 40 долларов. В течение мая нефтяные цены выросли на 70% благодаря новому соглашению ОПЕК+, которое утвердило сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в день с 1 мая. Тем не менее, избыток нефти на мировом рынке еще достигает 12 млн баррелей в сутки и нефтедобывающим странам крайне важно координировать свои действия.
- Перед очередной встречей ОПЕК+ между Россией и Саудовской Аравией снова возник спор: Москва хотела по ранее установленному порядку нарастить добычу на 500 тыс. баррелей с 1 июля, но Эр-Рияд настаивал, что делать этого не нужно, поскольку рынок еще не восстановился. Россия сократила добычу на 2,8 млн баррелей, с 11,3 до 8,5 млн баррелей в сутки. Удерживать этот уровень для нефтяных компаний сложно, у многих, как, например, у «Роснефти», есть контрактные обязательства.
- Но, по информации The Wall Street Journal, Москва и Эр-Рияд все-таки пришли к компромиссу – плановое увеличение добычи будет сдвинуто с 1 июля на 1 сентября. Причем, для этого Саудовская Аравия перенесла встречу ОПЕК+ с 10 на 4 июня, чтобы провести ее за день до объявления цен на следующий месяц. Таким образом, саудовцы намекнули России – если не будет согласия, разгорится новая ценовая война.
- Поскольку у стран будет соглашение, нефтяная компания Saudi Aramco значительно повысит отгрузочные цены на свою нефть в июле. Это будет дополнительным фактором роста мировых цен. Потому что другие страны ОПЕК равняются на Саудовскую Аравию в ценообразовании. Другой фактор – оживление в экономике США, где на крупнейшем хабе в Кушинге запасы сокращаются три недели подряд и упали на 12 млн баррелей.
- В бюджет России заложена цена нефти на уровне 42,4 доллара за баррель. Все, что выше, согласно «бюджетному правилу», отсекается в Фонд национального благосостояния. При цене ниже обозначенной Центробанк продает валюту и поддерживает рубль. Средняя цена нефти в мае составила 35 долларов. Но из-за коронавируса, падения экономики и сокращения налоговых поступлений балансирующая цена для российского бюджета поднялась до отметки 67 долларов за баррель, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Дефицит консолидированного бюджета России может составлять 8 трлн руб. в 2020 году.
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