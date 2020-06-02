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Саудовская Аравия шантажирует Россию ценовой войной

2 Июня 2020 406 0 Экономика
Саудовская Аравия шантажирует Россию ценовой войной
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Россия собиралась в рамках соглашения ОПЕК+ повысить добычу нефти на 500 тыс. баррелей – крупнейшей нефтяной компании страны «Роснефти» из-за сокращения добычи на 2,8 млрд баррелей в сутки все труднее выполнять контрактные обязательства. Но Саудовская Аравия потребовала сохранить текущий уровень добычи еще как минимум до сентября. После разговора президента Владимира Путина и наследного принца Мохаммеда бин Салмана Эр-Рияд начал шантажировать Москву продолжение ценовой войны, если российская сторона не примет условия продления сделки.

Техника саудовского шантажа

  • Саудовская Аравия, Россия и страны ОПЕК+ в апреле заключили соглашения, по которому обязались совокупно ограничить добычу с 1 мая 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки, чтобы сократить избыток нефти на мировом рынке, который достиг 20 млн баррелей. По этому соглашению страны должны были увеличить добычу на 1,7 млн баррелей совокупно с 1 июля. На Россию из этого объема выпадало 500 тыс. баррелей.
  • Но перед обсуждением ситуации в июне и подтверждением намеченного курса Саудовская Аравия предложила перенести наращивание добычи на 1,7 млн баррелей до 1 сентября, а потом и вовсе – до 1 декабря. Эр-Рияд мотивировал это необходимостью дать мировому рынку больше времени на восстановление.
  • В конце мая президент Владимир Путин впервые с марта, когда Россия вышла из предыдущего соглашения ОПЕК+, позвонил наследному принцу Мохаммеду бин Салману. Стороны обсудили соглашение об ограничении добычи нефти и не пришли к договоренности о том, что Россия откажется от наращивания добычи. Путину пришлось вмешаться в ситуацию, поскольку в Минэнерго не смогли договориться с нефтяными компаниями о консолидированной позиции. Но и Путин не сказал решающего слова. Ситуация подвисла.
  • 31 мая стало известно, что встреча министров ОПЕК+ переносится с 10 на 4 июня. Об этом писал ТАСС, отмечая, что 4 июня выбрано не случайно. Дело в том, что 5 числа каждого месяца Эр-Рияд сообщает своим клиентам отгрузочные цены на месяц. Когда Россия вышла из предыдущего соглашения, Эр-Рияд взвинтил добычу до 12,3 млн баррелей в сутки и предоставил скидки для Европы, Азии и Америки от 10 до 4 долларов за баррель. Цены стали главным оружием Саудовской Аравии в нефтяной войне с Россией.
  • Текущая ситуация выглядит следующим образом: если Россия не продлевает соглашение на условиях Эр-Рияда, Саудовская Аравия снова начинает раздавать скидки и роняет цены на нефть уже на следующий день после переговоров. Такая перспектива не обрадовала российские власти – по словам источников Reuters, Москва согласна с требованиями Эр-Рияда и будет присутствовать на встрече 4 июня. Однако Россия все еще рассчитывает на разумный компромисс – откладывание ограничений не до конца года, но до 1 сентября.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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