Саудовская Аравия шантажирует Россию ценовой войной 406 0 Экономика img_copyright

Россия собиралась в рамках соглашения ОПЕК+ повысить добычу нефти на 500 тыс. баррелей – крупнейшей нефтяной компании страны «Роснефти» из-за сокращения добычи на 2,8 млрд баррелей в сутки все труднее выполнять контрактные обязательства. Но Саудовская Аравия потребовала сохранить текущий уровень добычи еще как минимум до сентября. После разговора президента Владимира Путина и наследного принца Мохаммеда бин Салмана Эр-Рияд начал шантажировать Москву продолжение ценовой войны, если российская сторона не примет условия продления сделки.