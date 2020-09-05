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«Не так легко поставить на колени». В Германии признали неуязвимость России
5 Сентября 2020 38 0 Экономика
Президент Владимир Путин сделал Россию неуязвимой к новым санкциям Запада. К такому выводу пришел старший бизнес-редактор немецкого издания Die Welt Хольгер Цшэпитца. По его мнению, несмотря на предыдущие раунды санкций, валютные резервы страны выросли до рекордного уровня. К новым ограничениям в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального Россия более чем готова – у страны пятые по величине финансовые резервы в мире и шестой с конца размер госдолга.
У Путина в сейфах золото
- Запад обсуждает новые санкции в отношении России, но ситуация с 2014 года, когда были введены секторальные ограничения, сильно поменялась. Президенту Владимиру Путину удалось «усилить защиту от Запада в финансовом плане», пишет редактор Die Welt. Произошло это благодаря ряду «очень важных принципов и убеждений в экономической сфере» российского лидера.
- С одной стороны, Путин придерживался стратегии по наращиванию финансовых резервов и стремился избежать чрезмерной долговой нагрузки. С другой – он начал реструктуризацию российских валютных резервов и отказался от доллара в пользу увеличения запасов золота. В результате золотовалютные резервы России достигли рекордных показателей. Из-за кризиса цена золота впервые в истории превысила 2 тыс. долларов за тройскую унцию и резервы увеличились на 47 млрд долларов (доля золота в росте достигла 38 млрд).
- В августе золотовалютные резервы достигали 600 млрд долларов, но после падения цены на золото, рухнули до 591,8 млрд 28 августа. Немецкий автор не отметил, что золото – крайне волатильный и ненадежный товар, который то делает резервы России рекордными, то резко снижает их, а главное – исключает возможность продажи всего резерва без потери его цены. В 2015 году автор восхваляющей Путина статьи критиковал Россию за наращивание золотых запасов, называя их «ловушкой». Также он не отметил, что такой подход обескровливает экономику России и бьет по доходам россиян, чей жизненный уровень неуклонно снижается с 2014 года.
- В целом редактор Die Welt считает, что Россию «не так легко поставить на колени» и это должно «очень быстро отрезвить сторонников новых ограничительных мер». «У России пятые по величине в мире финансовые резервы и шестой с конца уровень госдолга», – приводит он слова эксперта независимой консалтинговой компании Macro-Advisory Криса Вифера. «В сейфах есть золото», – объяснил эксперт, почему в Москве нет паники по поводу новых санкций. Но Германия может нанести символический удар – отказаться от «Северного потока-2».
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