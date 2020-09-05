«Не так легко поставить на колени». В Германии признали неуязвимость России 38 0 Экономика

Президент Владимир Путин сделал Россию неуязвимой к новым санкциям Запада. К такому выводу пришел старший бизнес-редактор немецкого издания Die Welt Хольгер Цшэпитца. По его мнению, несмотря на предыдущие раунды санкций, валютные резервы страны выросли до рекордного уровня. К новым ограничениям в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального Россия более чем готова – у страны пятые по величине финансовые резервы в мире и шестой с конца размер госдолга.