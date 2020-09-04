Меркель вынуждают «остановить трубопровод Путина» 165 0 Экономика

Канцлер ФРГ Ангела Меркель – единственная в Германии, кто после инцидента с отравлением Алексея Навального все еще настаивает на завершении проекта «Северный поток-2». Ее собственная партия требует от нее заявить решительный отказ от газопровода, а газета Bild напрямую призывает Меркель «остановить трубопровод Путина». По мнению редакции газеты, бездействие Германии сейчас будет означать финансирование следующей атаки Кремля.