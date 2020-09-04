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Меркель вынуждают «остановить трубопровод Путина»

4 Сентября 2020 165 0 Экономика
Меркель вынуждают «остановить трубопровод Путина»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель – единственная в Германии, кто после инцидента с отравлением Алексея Навального все еще настаивает на завершении проекта «Северный поток-2». Ее собственная партия требует от нее заявить решительный отказ от газопровода, а газета Bild напрямую призывает Меркель «остановить трубопровод Путина». По мнению редакции газеты, бездействие Германии сейчас будет означать финансирование следующей атаки Кремля.

Меркель не оставляют шанса

  • Глава парламентского комитета по международным делам и кандидат на пост лидера Христианско-демократической партии Меркель Норберт Рётген считает необходимым остановить газопровод «Северный поток-2» после отравления Алексея Навального. По мнению Рётгена, если Меркель позволит достроить проект, это будет поощрением президента России Владимира Путина.
  • Политик требует твердого ответа на буквальную травлю оппозиции в России боевыми нервно-паралитическими веществами, запрещенными во всем мире. «Страны ЕС должны вместе принять решение об остановке "Северного потока-2". Дипломатических церемоний уже недостаточно», – написал в твиттере глава Христианско-демократической партии Германии.
  • Газета Bild также призвала «остановить трубопровод Путина», чтобы не «финансировать следующую атаку Кремля». Ранее NY Times отметила, что давление на Меркель на фоне ситуации с Навальным усилилось. Многие считают неприемлемым подход канцлера «разделять политику и бизнес». До обнародования результатов анализов Навального она настаивала – проект должен быть завершен. Но после выявления в организме российского оппозиционера «Новичка», споры о газопроводе возобновились, пишет NY Times.
  • Меркель может согласиться с санкциями Вашингтона после случившегося, считает директор Немецкого общества внешней политики Даниэла Шварцер. Как считает директор внешнеполитического отдела исследовательского Центра европейских реформ Ян Бонд, Меркель перед принятием решения обратится в Организацию по запрещению химического оружия. Если опасения подтвердятся, неблагоприятное решение для России по «Северному потоку-2» будет принято.
  • Канцлер уже заявила, что проведет консультации с Евросоюзом и НАТО для выработки единой позиции по произошедшему. Однако пока Меркель остается чуть ли не единственной, кто все еще защищает российский газопровод от закрытия. Аргумент у нее один – Германия влияет на Россию с помощью закупок топлива и не хочет терять часть этого влияния.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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