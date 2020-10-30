НАСА обнаружило в космосе «большую тыкву» на Хэллоуин

На изображениях, полученных с космического телескопа НАСА видно нечто удивительно похожее на «большую тыкву» в небе. «Тыква» на самом деле является изображением ранних стадий столкновения двух галактик.

«Лицо» тыквы состоит из двух стареющих красных звезд, которые образуют глаза и придают области оранжевое свечение, а также кривой синей улыбки, состоящей из новорожденных звездных скоплений. С россыпью синих звезд на переднем плане это выглядит так, как если бы тыква была одета в блестки на Хэллоуин.

Снимок, сделанный Хабблом на ранней стадии столкновения двух галактик, очень похож на гигантский фонарь в небе. Эта «большая тыква» по данным НАСА простирается почти на 109 000 световых лет, что примерно соответствует диаметру нашей галактики Млечный Путь.

Хотя в настоящее время эта область выглядит для наших глаз как тыква на Хэллоуин, форма скоро исчезнет, поскольку пара сталкивающихся галактик станет более переплетенной. НАСА предсказывает, что эта пара, находящаяся на расстоянии 120 миллионов световых лет в созвездии Большого Пса, может стать гигантской спиральной галактикой. «Улыбка» может быть началом процесса восстановления этой спирали, говорят исследователи в описании изображения НАСА. Рукав улыбки охватывает обе галактики и, скорее всего, образовался в результате сжатия межзвездного газа, когда галактики начали сливаться.

В большинстве случаев, когда две галактики сталкиваются, они теряют свою типичную форму плоского диска, и звезды в каждой галактике оказываются в новом пространстве в форме футбольного мяча, сообщает НАСА. В конце концов, они образуют эллиптическую галактику.

Если «большая тыква» станет гигантской спиральной галактикой, это будет редким подвигом. В заявлении НАСА говорится, что во Вселенной есть лишь несколько других примеров, включая Галактику Рубина, пишет Space.