Налоговая нашла у самозанятых 130 млрд руб. дохода 414 0 Экономика

Федеральная налоговая служба зарегистрировала 1 млн самозанятых россиян. Их общий официальный доход составил 130 млрд руб., а налогов они заплатили на 3,5 млрд руб. Каждый день в новом трудовом статусе регистрируются 3,5 тыс. человек. Власти представляют этот процесс как добровольный выход из тени, однако он связан с отказом работодателей платить налоги за сотрудников и принуждением к получению статуса самозанятого.