Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
28 АВГ, 10:33 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

28 АВГ, 10:33 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Налоговая нашла у самозанятых 130 млрд руб. дохода

28 Августа 2020 414 0 Экономика
Налоговая нашла у самозанятых 130 млрд руб. дохода

Федеральная налоговая служба зарегистрировала 1 млн самозанятых россиян. Их общий официальный доход составил 130 млрд руб., а налогов они заплатили на 3,5 млрд руб. Каждый день в новом трудовом статусе регистрируются 3,5 тыс. человек. Власти представляют этот процесс как добровольный выход из тени, однако он связан с отказом работодателей платить налоги за сотрудников и принуждением к получению статуса самозанятого.

Самозанятые поневоле

  • Налоговая отчиталась о невероятном успехе в борьбе с теневой экономикой – во время пандемии коронавируса и тяжелейшего кризиса в экономике самозанятые россияне вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов, пишет РБК. Проект, запущенный с января 2019 года, уже охватил 79 из 85 российских регионов и признан успешным.
  • На текущий момент в России работает 1 млн самозанятых и каждый день их число увеличивается на 3,5 тыс. человек. Взрывной рост пришелся на начало пандемии и массовые увольнения, после того как государство отказалось поддерживать граждан и экономику. По итогам 2019 года самозанятыми объявили себя только 330 тыс. человек. При этом у 82% не было доходов от предпринимательской деятельности.
  • Суть режима самозанятых заключается в следующем: человек платит государству 4% за услуги физлицам и 6% – юрлицам. Это гораздо меньше НДФЛ в 13%, но есть нюанс. Самозанятый не делает отчислений в пенсионный и социальные фонд, а также фонд обязательного медицинского страхования. Самозанятые не могут рассчитывать на пенсию. Для государства, решившего постепенно снять с себя пенсионные обязательства, это идеальный вариант.
  • Правительство ставит перед собой задачу довести число самозанятых до 2,4 млн к концу 2024 года. Для этого оно пообещало не повышать налог в 4% до 2029 года, но доверять этому не стоит – ранее были обещания не повышать пенсионный возраст, НДФЛ, не вводить налоги на вклады в банках и никогда не переходить на прогрессивную шкалу налогообложения. Все эти обещания были нарушены.
  • По подсчетам Росстата, около 13 млн, или 20% занятых в экономике трудятся в неформальном секторе. Поэтому правительство практикует подход «с паршивой овцы хотя бы шерсти клок». Но пока в самозанятые идут в основном люди среднего возраста – 30-40 лет. Лишь 6,5 тыс. самозанятых (0,6% от общего числа) младше 18 лет. Самозанятые занимаются частным извозом, доставкой товаров, сдачей в аренду квартир, репетиторством, ремонтом, предлагают ИТ-услуги.
  • Большая проблема режима самозанятых в том, что многие компании в кризис пользовались им, вынуждая сотрудников приобретать новый статус. Это запрещено законом, но в российских реалиях закон не работает и не защищает работника. Власти борются с этим, выявляя приход средств – если человеку после того как он уволился и стал самозанятым приходят деньги со счета одной и той же компании, это может быть поводом для разбирательства. Однако 97 тыс. компаний воспользовались услугами самозанятых на 30 млрд руб., а признаки злоупотребления были выявлены в 1,7 тыс. компаний.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

На детские выплаты Минфин заложил 34 млрд руб. Но получат их не все

На детские выплаты Минфин заложил 34 млрд руб. Но получат их не все
Экономика

Правительство заморозило пенсии на 10 лет. Путин разрешил

Правительство заморозило пенсии на 10 лет. Путин разрешил
Экономика 14

Власти «потеряли» госимущества на 90 млрд долларов

Власти «потеряли» госимущества на 90 млрд долларов
Экономика

Лукашенко не отдаст России 1 млрд долларов. Самому нужны

Лукашенко не отдаст России 1 млрд долларов. Самому нужны
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТПП РФ: пандемия может привести к перераспределнию собственности на рынке торговой недвижимости

ТПП РФ: пандемия может привести к перераспределнию собственности на рынке торговой недвижимости

В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта

В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта

Новости дня

10:33 Пушков прокомментировал заявления о статусе русского языка в Белоруссии Пушков прокомментировал заявления о статусе русского языка в Белоруссии
Президент даст большое интервью
Президент даст большое интервью
10:17 Три российских порта могут быть открыты для пропуска санкционных товаров Три российских порта могут быть открыты для пропуска санкционных товаров
09:57 Премьер Японии Синдзо Абэ уходит в отставку Премьер Японии Синдзо Абэ уходит в отставку
27 АВГ, 21:30 Исследование: увеличение рабочих нагрузок ведет к снижению производительности Исследование: увеличение рабочих нагрузок ведет к снижению производительности
27 АВГ, 20:53 Супружеские пары имеют одинаковый риск сердечно-сосудистых заболеваний Супружеские пары имеют одинаковый риск сердечно-сосудистых заболеваний
27 АВГ, 20:34 Нанесение удара по монетаризму Нанесение удара по монетаризму
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
27 АВГ, 20:06 По инциденту с Навальным не будет возбуждено уголовное дело По инциденту с Навальным не будет возбуждено уголовное дело

Узнай, страна!

27 АВГ, 18:09 ТПП РФ: пандемия может привести к перераспределнию собственности на рынке торговой недвижимости ТПП РФ: пандемия может привести к перераспределнию собственности на рынке торговой недвижимости
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
27 АВГ, 12:39 В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта
27 АВГ, 11:20 В Подмосковье решили проблему пробок, открыв новый путепровод с проездом до шоссе за 5 минут В Подмосковье решили проблему пробок, открыв новый путепровод с проездом до шоссе за 5 минут
27 АВГ, 10:53 В Туле создали приборы для реанимации и реабилитации при пересадке органов, не имеющие аналогов в РФ В Туле создали приборы для реанимации и реабилитации при пересадке органов, не имеющие аналогов в РФ
26 АВГ, 13:37 В Ивановской области начали возрождать крупнейшее в РФ промышленное производство технической конопли В Ивановской области начали возрождать крупнейшее в РФ промышленное производство технической конопли
26 АВГ, 12:59 В Поморье стартовало строительство крупнейшей на Крайнем Севере роботизированной молочной мегафермы В Поморье стартовало строительство крупнейшей на Крайнем Севере роботизированной молочной мегафермы
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
26 АВГ, 12:07 В Кузбассе открыли крупнейший в мире техцентр БЕЛАЗ, создав 300 рабочих мест и побив рекорд Гиннесса В Кузбассе открыли крупнейший в мире техцентр БЕЛАЗ, создав 300 рабочих мест и побив рекорд Гиннесса
25 АВГ, 16:42 На Ямале добыта первая нефть в северной части одного из самых крупных месторождений Арктики На Ямале добыта первая нефть в северной части одного из самых крупных месторождений Арктики
25 АВГ, 16:19 В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов
25 АВГ, 14:59 Курганские машиностроители произвели беспилотный автокомплекс для тушения пожаров в опасных условиях Курганские машиностроители произвели беспилотный автокомплекс для тушения пожаров в опасных условиях
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter