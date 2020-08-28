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Налоговая нашла у самозанятых 130 млрд руб. дохода
28 Августа 2020 414 0 Экономика
Федеральная налоговая служба зарегистрировала 1 млн самозанятых россиян. Их общий официальный доход составил 130 млрд руб., а налогов они заплатили на 3,5 млрд руб. Каждый день в новом трудовом статусе регистрируются 3,5 тыс. человек. Власти представляют этот процесс как добровольный выход из тени, однако он связан с отказом работодателей платить налоги за сотрудников и принуждением к получению статуса самозанятого.
Самозанятые поневоле
- Налоговая отчиталась о невероятном успехе в борьбе с теневой экономикой – во время пандемии коронавируса и тяжелейшего кризиса в экономике самозанятые россияне вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов, пишет РБК. Проект, запущенный с января 2019 года, уже охватил 79 из 85 российских регионов и признан успешным.
- На текущий момент в России работает 1 млн самозанятых и каждый день их число увеличивается на 3,5 тыс. человек. Взрывной рост пришелся на начало пандемии и массовые увольнения, после того как государство отказалось поддерживать граждан и экономику. По итогам 2019 года самозанятыми объявили себя только 330 тыс. человек. При этом у 82% не было доходов от предпринимательской деятельности.
- Суть режима самозанятых заключается в следующем: человек платит государству 4% за услуги физлицам и 6% – юрлицам. Это гораздо меньше НДФЛ в 13%, но есть нюанс. Самозанятый не делает отчислений в пенсионный и социальные фонд, а также фонд обязательного медицинского страхования. Самозанятые не могут рассчитывать на пенсию. Для государства, решившего постепенно снять с себя пенсионные обязательства, это идеальный вариант.
- Правительство ставит перед собой задачу довести число самозанятых до 2,4 млн к концу 2024 года. Для этого оно пообещало не повышать налог в 4% до 2029 года, но доверять этому не стоит – ранее были обещания не повышать пенсионный возраст, НДФЛ, не вводить налоги на вклады в банках и никогда не переходить на прогрессивную шкалу налогообложения. Все эти обещания были нарушены.
- По подсчетам Росстата, около 13 млн, или 20% занятых в экономике трудятся в неформальном секторе. Поэтому правительство практикует подход «с паршивой овцы хотя бы шерсти клок». Но пока в самозанятые идут в основном люди среднего возраста – 30-40 лет. Лишь 6,5 тыс. самозанятых (0,6% от общего числа) младше 18 лет. Самозанятые занимаются частным извозом, доставкой товаров, сдачей в аренду квартир, репетиторством, ремонтом, предлагают ИТ-услуги.
- Большая проблема режима самозанятых в том, что многие компании в кризис пользовались им, вынуждая сотрудников приобретать новый статус. Это запрещено законом, но в российских реалиях закон не работает и не защищает работника. Власти борются с этим, выявляя приход средств – если человеку после того как он уволился и стал самозанятым приходят деньги со счета одной и той же компании, это может быть поводом для разбирательства. Однако 97 тыс. компаний воспользовались услугами самозанятых на 30 млрд руб., а признаки злоупотребления были выявлены в 1,7 тыс. компаний.
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