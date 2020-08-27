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Правительство заморозило пенсии на 10 лет. Путин разрешил

27 Августа 2020 863 0 Экономика
Правительство заморозило пенсии на 10 лет. Путин разрешил

Власти не сдержали слово и через два года после повышения пенсионного возраста отказались от повышения пенсий. Президент Владимир Путин отсрочил выполнение своих предвыборных обещаний до 2030 года, добившись изменением конституции обнуления своих сроков. В новый план национальных целей до 2030 года он заложил возможность не повышать пенсии выше инфляции. Правительство незамедлительно воспользовалось этим – с 2022 года пенсии россиян перестанут расти и будут корректироваться чуть выше уровня инфляции.

Повышения пенсий не будет

  • Власти разделили и подкупили россиян, негативно воспринявших повышение пенсионного возраста, тем, что эта мера позволит увеличить пенсионное обеспечение уже вышедших на пенсию граждан. Но те, кто купился на это, недостойны ни прежнего возраста для выхода на пенсию, ни повышенных выплат. Что и продемонстрировала власть через два года после пенсионной реформы.
  • Путин после обнуления своих сроков через принятие новой конституции утвердил план национальных целей до 2030 года, в котором прописал, что пенсии должны расти не ниже роста инфляции. Технически это развязывало руки правительству снять со своих плеч обязанность обеспечить рост пенсий существенно выше инфляции. Этим и поспешили воспользоваться в кабинете министров Михаила Мишустина.
  • В проекте плана, который публикует «Незыгарь», с 2022 года пенсии в реальном выражении (сверх инфляции) будут увеличиваться на доли процентов: на 0,6% в 2022 году, на 0,4% в 2023 году и на 0,6% в 2024-м. Итого за три года они вырастут сверх инфляции на 1,6%.
  • То есть средняя пенсия в 14980 руб., которую показывает Росстат, будет расти на 75 руб. в год, или на 1 доллар. После 2024 года у правительства будет возможность продолжать в том же духе.
  • Для сравнения: в 2020 году пенсии должны вырасти на 2,4% выше инфляции, а в 2019-м они выросли на 1,5% в реальном выражении. До присоединения Крыма они росли в 2013-14 годах на 3,3% в год.
  • Согласно закону от 3 октября 2018 года, пенсии должны индексироваться на 6,3% в 2021 году, на 5,9% в 2022-м, на 5,6% в 2023-м и на 5,5% в 2024-м. Отказываться от повышения пенсий власти вынуждает отчаянная ситуация с доходами бюджета и полный крах сырьевой модели экономики.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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