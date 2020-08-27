Правительство заморозило пенсии на 10 лет. Путин разрешил 863 0 Экономика

Власти не сдержали слово и через два года после повышения пенсионного возраста отказались от повышения пенсий. Президент Владимир Путин отсрочил выполнение своих предвыборных обещаний до 2030 года, добившись изменением конституции обнуления своих сроков. В новый план национальных целей до 2030 года он заложил возможность не повышать пенсии выше инфляции. Правительство незамедлительно воспользовалось этим – с 2022 года пенсии россиян перестанут расти и будут корректироваться чуть выше уровня инфляции.