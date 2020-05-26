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Накопительные пенсии вырастут – на 87 рублей для 80 тысяч пенсионеров
26 Мая 2020 487 0 Экономика
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В России щедро повысят накопительные пенсии – на целых 9,13%. Об этом заявили в Пенсионном фонде. Повышение произойдет с 1 августа 2020 года и в три раза превысит уровень инфляции (3%). Оно объясняется «результатами инвестирования пенсионных накоплений» в прошлом году. Однако средний размер накопительной пенсии в России составляет 956 руб., а получают ее около 80 тыс. человек. Еще 32 тыс. пенсионеров, которым выплачивают срочные пенсии, могут рассчитывать на прибавку в 136,22 руб.
Все, что надо знать о повышении пенсий
- Пенсионный фонд России повысит накопительную часть пенсии на 9,13% с 1 августа 2020 года. Таким образом увеличение пенсии в три раза обгонит инфляцию, которая ожидается на уровне 3% (по данным Росстата). Перерасчет, по заверению Пенсионного фонда, произойдет беззаявительно и коснется 80 тыс. россиян.
- Средний размер накопительной пенсии в России составляет 956 руб. Это означает, что в реальном выражении средняя прибавка достигнет 87 руб. к пенсии.
- На 136,22 руб. увеличится пенсия тех, получает срочную пенсионную выплату и является участником программы софинансирования пенсии. Расчет произведен из среднего размера срочной пенсионной выплаты, который составляет 1705 руб. в месяц. Такие пенсии будут проиндексированы на 7,99% и затронут 32 тыс. человек.
- Всего Пенсионный фонд потратит на дополнительные выплаты 1,87 млрд руб. из бюджета до конца года. На повышение накопительной части пойдет 1,53 млрд руб., а на 343 млн руб. на повышение выплат участникам софинансирования пенсии.
- В Пенсионном фонде подчеркивают, что оба вида пенсии назначаются в границах старого пенсионного возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
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