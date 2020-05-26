Накопительные пенсии вырастут – на 87 рублей для 80 тысяч пенсионеров 487 0 Экономика img_copyright

В России щедро повысят накопительные пенсии – на целых 9,13%. Об этом заявили в Пенсионном фонде. Повышение произойдет с 1 августа 2020 года и в три раза превысит уровень инфляции (3%). Оно объясняется «результатами инвестирования пенсионных накоплений» в прошлом году. Однако средний размер накопительной пенсии в России составляет 956 руб., а получают ее около 80 тыс. человек. Еще 32 тыс. пенсионеров, которым выплачивают срочные пенсии, могут рассчитывать на прибавку в 136,22 руб.