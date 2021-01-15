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Набиуллина предрекла крах США и Европе из-за их финансовой политики
15 Января 2021 230 3 Экономика
В далеком 2015 году европейские эксперты называли главу Центробанка Эльвиру Набиуллину лучшим председателем центрального банка в мире. С тех пор глава Банка России резко разошлась во взглядах на денежно-кредитную политику с западными коллегами. Это показал кризис 2020 года и отношение к финансовым стимулам для экономики. Набиуллина заявила, что развитые страны, в числе которых США и Евросоюз, «роют финансовую пропасть», печатая триллионы долларов и евро, чтобы поддержать граждан и экономику. Но Россия ни в коем случае не будет следовать в этом плане рецептам Запада, которые Набиуллина назвала «авантюрой».
Набиуллину напугали масштабные финансовые стимулы Запада
- Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина раскритиковала ультрамягкую денежную политику ведущих мировых экономик. По ее словам, они печатают триллионы долларов и рекордными темпами увеличивают государственный долг. Тем самым они «роют финансовую пропасть». Об этом Набиуллина заявила на Гайдаровском форуме.
- По мнению главы ЦБ, всему есть предел – и низким ставками, и отрицательным ставкам, и скупке активов, и бюджетному дефициту. «Они каждый тестируют новый рубеж. Вроде ничего не случилось, инфляция не выросла, долги обслуживаются – и делают следующий шаг», – сказала Набиуллина. Тем не менее она считает поведение ведущих центробанков – «авантюрой и для мира».
- Главу российского ЦБ беспокоят долгосрочные последствия такой политики. «Очевидно одно, что из этой политики очень тяжело выйти», – отметила Набиуллина. США, Европа и Япония надувают пузырь политикой нулевых ставок и печатным станком. Эти пузыри «должны будут сдуться», но никто не умеет сдувать их «упорядоченным образом».
- Россия исключает возможность следовать рецептам передовых экономик. Глава Минфина Антон Силуанов горячо поддержал Набиуллину и подчеркнул – они придерживаются «традиционных правил в своей деятельности». «Просто так в экономике ничего не бывает», – развил свою мысль Силуанов. Кто-то должен будет заплатить за большие объемы ликвидности, которые поступили на рынки.
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- Федеральная резервная система США напечатала 3,2 трлн долларов в 2020 году, а Европейский Центробанк – 3,1 трлн евро. Все деньги пошли на помощь гражданам и экономике. Общий объем помощи составил 40% ВВП (у России – около 3,9% ВВП). Центробанки ведущих экономик, включая Китай, поступили так же – балансы шести мировых цетробанков увеличились на 10 трлн долларов. Никаких последствий в виде всплеска инфляции или проблем с долгами в развитых экономиках не наблюдается, зато выросли доходы граждан, а также были смягчены последствия карантинов.
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Цб и правительство РФ возмущены тем, что США не сдохли и там нет до сих пор гражданской войны из за сепаратиста трампа) вот и возник вопрос и критика, до каких же пор это безобразие будет продолжаться, когда США прекратят заниматься экономикой , загниют, развалятся, от доллара откажутся и наступит эра недооцененного рубля??? ну просто терпения никакого уже нет, сколько еще ждать? РФ готова подхватить знамя умирающего гегемона... возникает закономерный вопрос, а когда в самой РФ откажутся от доллара, евро и выбросят их в открытое окно как пустую, нарезанную бумагу???
не совсем понятно, заботой ЦБ РФ является рубль. а не доллар и бюджет США. рубль кидают как хотят, а претензии у доллару и США???
Если США и Европа крахнут, то мировой фенансовый центер с 1,5% ВВП ваще смоет в течении пары дней.