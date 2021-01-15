Набиуллина предрекла крах США и Европе из-за их финансовой политики 230 3 Экономика

В далеком 2015 году европейские эксперты называли главу Центробанка Эльвиру Набиуллину лучшим председателем центрального банка в мире. С тех пор глава Банка России резко разошлась во взглядах на денежно-кредитную политику с западными коллегами. Это показал кризис 2020 года и отношение к финансовым стимулам для экономики. Набиуллина заявила, что развитые страны, в числе которых США и Евросоюз, «роют финансовую пропасть», печатая триллионы долларов и евро, чтобы поддержать граждан и экономику. Но Россия ни в коем случае не будет следовать в этом плане рецептам Запада, которые Набиуллина назвала «авантюрой».